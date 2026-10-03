Dieta mediterranea e longevità: nuove conferme dalla scienza, i cibi della tradizione alleati del benessere cardiovascolare

ROMA — Arrivano nuove conferme scientifiche sul valore inestimabile della Dieta Mediterranea. Un recente studio pubblicato sulle principali riviste internazionali di nutrizione e cardiologia ha riacceso i riflettori su come i pilastri della nostra tradizione alimentare — basata su olio extravergine d’oliva, verdure di stagione, legumi, pesce azzurro e cereali integrali — rappresentino una delle difese più efficaci contro l’invecchiamento cellulare e le patologie cardiovascolari.

I benefici sul sistema cardiovascolare e metabolico

Secondo i dati emersi dalle analisi condotte su campioni di popolazione a lungo termine, il consumo regolare e bilanciato di alimenti freschi e non processati contribuisce in modo determinante a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL), a regolare la pressione sanguigna e a migliorare la sensibilità all’insulina. In particolare, i polifenoli presenti nell’olio extravergine d’oliva e gli antiossidanti contenuti nella frutta e nella verdura svolgono un’azione protettiva mirata contro i processi infiammatori cronici, considerati tra i principali fattori di rischio per le malattie croniche.

Il ritorno alla stagionalità e la lotta contro i cibi ultra-processati

Gli esperti raccomandano di prestare sempre maggiore attenzione alle etichette, mettendo in guardia contro il consumo eccessivo di alimenti ultra-processati (i cosiddetti UPF), spesso ricchi di zuccheri nascosti, grassi saturi e additivi chimici. Il consiglio dei nutrizionisti è di riscoprire la spesa al mercato locale, privilegiando la stagionalità dei prodotti e riducendo gli sprechi, a tutto vantaggio non solo della salute personale ma anche della sostenibilità ambientale. La prevenzione, ricordano i medici, comincia proprio dalla tavola e da una corretta educazione alimentare fin da giovani.