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Autonomia differenziata e assetto istituzionale: il confronto si sposta in Parlamento tra regionalismo e coesione nazionale

POLITICA
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Author: redazione
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The main door and facade of the Montecitorio palace in the heart of Rome, seat of the Italian Chamber of Representatives. In the background the Piazza Colonna and the Alberto Sordi gallery. Image in high definition format.

ROMA — Il dossier sull’autonomia differenziata torna al centro dell’agenda politica e istituzionale, catalizzando il dibattito tra le forze di maggioranza e le opposizioni. Dopo i passaggi cruciali vissuti nelle scorse settimane, il confronto si sposta sui decreti attuativi, sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e sui poteri di coordinamento dello Stato, riaprendo la discussione sul futuro dell’assetto amministrativo del Paese.

La spinta della maggioranza: “Semplificazione e responsabilità”

I partiti che sostengono l’esecutivo rivendicano la bontà della riforma, sottolineando come l’obiettivo sia quello di valorizzare le autonomie locali, premiare l’efficienza gestionale delle Regioni virtuose e garantire ai cittadini servizi pubblici più vicini al territorio. Secondo la maggioranza, il percorso sarà accompagnato dalla definizione rigorosa dei LEP per evitare sperequazioni territoriali e assicurare standard di diritti uniformi da Nord a Sud.

La mobilitazione e le critiche dell’opposizione

Di segno opposto le valutazioni delle minoranze e di diversi amministratori locali, che continuano a denunciare il rischio di una frattura insanabile nell’unità della Repubblica e nella coesione sociale. Dal fronte del centrosinistra e dei movimenti si ribadisce la richiesta di un forte investimento pubblico per sanare i divari storici anziché procedere a una regionalizzazione che, a giudizio dei critici, finirebbe per penalizzare i territori più fragili.

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