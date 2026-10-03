Autonomia differenziata e assetto istituzionale: il confronto si sposta in Parlamento tra regionalismo e coesione nazionale

ROMA — Il dossier sull’autonomia differenziata torna al centro dell’agenda politica e istituzionale, catalizzando il dibattito tra le forze di maggioranza e le opposizioni. Dopo i passaggi cruciali vissuti nelle scorse settimane, il confronto si sposta sui decreti attuativi, sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e sui poteri di coordinamento dello Stato, riaprendo la discussione sul futuro dell’assetto amministrativo del Paese.

La spinta della maggioranza: “Semplificazione e responsabilità”

I partiti che sostengono l’esecutivo rivendicano la bontà della riforma, sottolineando come l’obiettivo sia quello di valorizzare le autonomie locali, premiare l’efficienza gestionale delle Regioni virtuose e garantire ai cittadini servizi pubblici più vicini al territorio. Secondo la maggioranza, il percorso sarà accompagnato dalla definizione rigorosa dei LEP per evitare sperequazioni territoriali e assicurare standard di diritti uniformi da Nord a Sud.

La mobilitazione e le critiche dell’opposizione

Di segno opposto le valutazioni delle minoranze e di diversi amministratori locali, che continuano a denunciare il rischio di una frattura insanabile nell’unità della Repubblica e nella coesione sociale. Dal fronte del centrosinistra e dei movimenti si ribadisce la richiesta di un forte investimento pubblico per sanare i divari storici anziché procedere a una regionalizzazione che, a giudizio dei critici, finirebbe per penalizzare i territori più fragili.