Riforma della giustizia e separazione delle carriere: il Parlamento si divide, scontro tra maggioranza e opposizione

ROMA — Il confronto politico torna ad infiammarsi sul terreno della giustizia e delle riforme istituzionali. Nelle aule parlamentari si è aperto il dibattito sul ddl costituzionale relativo alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un provvedimento che spacca nettamente lo scenario politico nazionale e riaccende le tensioni tra la politica e la magistratura.

La posizione della maggioranza: “Una riforma per l’equilibrio del processo”

I partiti di governo difendono con forza la misura, definendola un pilastro fondamentale per modernizzare il sistema giudiziario italiano e garantire un effettivo equilibrio tra le parti all’interno del processo, nel pieno rispetto del principio costituzionale del giusto processo. Secondo l’esecutivo e le forze di maggioranza, separare le carriere non significa indebolire la magistratura, ma valorizzarne l’autonomia e l’indipendenza, tracciando una linea netta tra chi accusa e chi giudica.

Le critiche dell’opposizione e le perplessità della magistratura

Di avviso totalmente opposto le forze di opposizione, che bocciano il provvedimento parlando di una riforma punitiva nei confronti della magistratura e priva di reali vantaggi per i cittadini. Sul fronte istituzionale, le associazioni delle toghe e autorevoli esponenti del settore continuano a esprimere forti riserve, paventando il rischio di una progressiva subordinazione del pubblico ministero e chiedendo un’ampia riflessione tecnica prima del voto definitivo.