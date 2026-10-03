Manovra e conti pubblici: il governo apre al deficit per energia e difesa, mentre nel centrosinistra sale la tensione sul “campo largo”

ROMA — Il dibattito politico nazionale si infiamma attorno alle scelte economiche in vista della prossima legge di bilancio e agli equilibri interni alle coalizioni. Al centro del confronto istituzionale ci sono i margini di spesa pubblica, la gestione del deficit e le distanze sempre più marcate all’interno dell’opposizione.

L’esecutivo tra flessibilità e vincoli europei

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto il punto sul quadro programmatico di finanza pubblica, evidenziando uno scenario internazionale complesso segnato dalle tensioni sull’inflazione e sul costo dell’energia. Il governo ha chiesto ulteriori margini di flessibilità alla Commissione Europea per sostenere famiglie e imprese e fronteggiare le emergenze strategiche legate alla difesa e alla transizione energetica. Se da un lato l’esecutivo punta a salvaguardare la stabilità dei conti, dall’altro si apre alla prospettiva di un ricorso calibrato a spazi di bilancio aggiuntivi, scatenando immediate reazioni e polemiche da parte delle forze di minoranza.

Tensioni nel centrosinistra: il nodo delle alleanze e delle regole

Parallelamente, a tenere banco è il clima all’interno del centrosinistra. Il confronto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si è fatto più rigido dopo le dichiarazioni sulla leadership e sui criteri di coalizione. Il dibattito sul metodo per individuare i candidati condivisi e le divergenze su temi cruciali — come le politiche estere e gli investimenti nella difesa — stanno mettendo a dura prova la tenuta del cosiddetto “campo largo”, con richieste di chiarimenti programmatici che si susseguono in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.