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Tajani si congratula con Carlo Comporti per la nomina alla presidenza dell’ESMA

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ANTONIO TAJANI MINISTRO ESTERI

Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si congratula con Carlo Comporti per la nomina formale alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), deliberata oggi dal Consiglio dell’Unione europea. Comporti assumerà l’incarico il 1° novembre 2026, per un mandato di cinque anni.

«Auguri di buon lavoro a Carlo Comporti per questo prestigioso incarico. Un ulteriore successo per l’Italia e motivo di orgoglio che un italiano sia alla guida di un’autorità così strategica per i mercati finanziari europei», dichiara Tajani, che aveva già accolto con favore il voto del Parlamento europeo del 15 settembre.

L’ESMA, con sede a Parigi, contribuisce alla vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea, alla stabilità finanziaria e alla protezione degli investitori.

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