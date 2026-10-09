Tajani si congratula con Carlo Comporti per la nomina alla presidenza dell’ESMA

Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si congratula con Carlo Comporti per la nomina formale alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), deliberata oggi dal Consiglio dell’Unione europea. Comporti assumerà l’incarico il 1° novembre 2026, per un mandato di cinque anni.

«Auguri di buon lavoro a Carlo Comporti per questo prestigioso incarico. Un ulteriore successo per l’Italia e motivo di orgoglio che un italiano sia alla guida di un’autorità così strategica per i mercati finanziari europei», dichiara Tajani, che aveva già accolto con favore il voto del Parlamento europeo del 15 settembre.

L’ESMA, con sede a Parigi, contribuisce alla vigilanza sui mercati finanziari dell’Unione europea, alla stabilità finanziaria e alla protezione degli investitori.