MAGLIANO SABINA: I CARABINIERI ARRESTANO UN 33ENNE IN FLAGRANZA PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto dei reati contro la persona e di violenza di genere, la Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 33 anni, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato nella tarda serata di qualche giorno fa, a seguito di una richiesta d’emergenza giunta alla Centrale Operativa. I militari della Stazione di Magliano Sabina sono prontamente intervenuti presso un’abitazione, dove era stata segnalata una violenta lite in atto tra il 33enne e la compagna convivente.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operanti hanno accertato che l’uomo – disoccupato, con precedenti di polizia e già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad altra persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo del braccialetto elettronico per analoghi episodi registrati nella provincia di Roma – si era reso responsabile di reiterate violenze fisiche, colpendo ripetutamente la vittima al volto. Dagli accertamenti è emerso un quadro indiziario caratterizzato da sistematiche condotte vessatorie e oppressive, finalizzate a limitare la libertà personale della donna.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la propria residenza e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’operazione testimonia il costante e incisivo impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella salvaguardia delle vittime di violenza domestica e di genere, a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.