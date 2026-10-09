ROMA. INAUGURATO NUOVO POSTO DI POLIZIA ALL’OSPEDALE VANNINI: PIÙ SICUREZZA PER CITTADINI ED OPERATORI SANITARI

È stato inaugurato questa mattina un nuovo presidio di Polizia all’interno dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini, struttura sanitaria di riferimento nel cuore della periferia est della Capitale.

Il nuovo ufficio della Polizia di Stato nasce da una sinergia virtuosa tra istituzioni e proprietà, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine in un contesto particolarmente delicato come quello ospedaliero.

Il progetto di ripristino di ammodernamento dei locali ha coinvolto direttamente la Direzione dell’Istituto “Figlie di San Camillo”, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, promuovendo gli interventi necessari per rendere gli ambienti adeguati alle esigenze operative del personale di polizia.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici dell’Istituto “Figlie di San Camillo”, del Presidente del V Municipio, del Questore di Roma, nonché di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Comitati di quartiere del territorio, a testimonianza dell’importanza che l’iniziativa riveste per l’intera comunità.

Particolarmente rilevante è stato il ruolo svolto dal Commissariato di P.S. Tor Pignattara, che, insieme agli uffici tecnici della Questura di Roma, ha seguito con attenzione il percorso di riqualificazione del presidio, evidenziando la necessità di restituire al personale spazi adeguati per un’attività che rappresenta un punto di riferimento essenziale per cittadini, utenti ed operatori sanitari. Il risultato è oggi un presidio di Polizia completamente rinnovato, capace di assicurare una presenza ancora più efficace ed immediata all’interno della struttura ospedaliera e garantire un ambiente più sicuro e sereno per pazienti, familiari e personale sanitario.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento dei dispositivi di sicurezza nelle strutture sanitarie della Capitale e conferma come la collaborazione tra istituzioni, sanità e Polizia di Stato possa tradursi in risultati tangibili al servizio della collettività.