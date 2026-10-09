NETTUNO: ALLAGAMENTO IN UN’ABITAZIONE, I CARABINIERI SALVANO DUE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE

I militari, giunti a piedi ed entrati scavalcando la recinzione, hanno trasportato a braccio al piano superiore i due residenti in difficoltà.

NETTUNO – Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Nettuno sono intervenuti d’urgenza presso un’abitazione di via Poli a seguito della segnalazione al 112 da parte di una cittadina. La richiedente ha allertato i soccorsi riferendo che, al piano inferiore dello stabile, si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia.

A causa delle intense precipitazioni meteorologiche, il giardino dell’immobile si è completamente allagato, provocando l’invasione dell’acqua all’interno dell’appartamento fino a un’altezza di circa mezzo metro.

L’estensione dell’allagamento ha impedito ai militari di raggiungere l’edificio direttamente a bordo dell’autovettura di servizio, costringendoli a proseguire a piedi per l’ultimo tratto. Giunti sul posto, gli operanti hanno scavalcato il muro di recinzione dell’abitazione per accedere rapidamente all’area interessata e raggiungere i due occupanti.

Preso atto dell’imminente situazione di pericolo, i Carabinieri hanno subito messo in sicurezza le due persone disabili, sollevandole e trasportandole a braccio lungo le scale fino al piano superiore della struttura, sottraendole tempestivamente al rischio saturazione dei locali ed evitate più gravi conseguenze.