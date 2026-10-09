Tomasi Auto inaugura a Parma il maxistore delle auto usate

Il Gruppo sceglie la città emiliana, nel cuore della “Terra dei Motori”, per inaugurare il suo quinto showroom in Italia. Nel nuovo maxistore un’ampia offerta multimarca, consulenza, test drive e servizi dedicati all’acquisto, con un approccio phygital che mette in continuità esperienza online e presenza in showroom. Nel corso dell’inaugurazione è stato reso un tributo a due grandi protagonisti della storia dell’automobilismo, con un riconoscimento alla carriera di Giampaolo Dallara ed un omaggio alla memoria di Andrea de Adamich, entrambi ben radicati nel territorio di Parma. Tomasi Auto arriva a Parma e inaugura il suo quinto showroom italiano. La nuova apertura segue un 2025 chiuso con oltre 19.000 auto vendute e rafforza la presenza dell’azienda in un territorio strategico per posizione, tessuto imprenditoriale e cultura dell’automobile, nel cuore della cosiddetta “Motor Valley”. Il nuovo maxistore nasce per offrire ai clienti di Parma e dell’Emilia-Romagna un punto di riferimento dedicato all’auto usata multimarca, con un’ampia scelta di vetture e servizi pensati per accompagnare il cliente nella scelta e nell’acquisto.

«Parma per noi non è semplicemente una nuova sede, ma un nuovo mercato nel quale vogliamo costruire un rapporto di fiducia con il territorio», spiega Franco Tomasi. «Con questo showroom vogliamo essere vicini ai clienti con una presenza concreta, una proposta ampia e la qualità dei nostri servizi. Il nostro approccio phygital permette di muoversi senza interruzioni tra online e showroom: il percorso può iniziare sul web e concludersi in sede, oppure partire dal contatto con il nostro staff commerciale e proseguire online. Al centro rimangono sempre la relazione, la consulenza e la possibilità di vedere e provare l’auto».

Nel nuovo showroom Tomasi Auto porta il proprio modello multimarca, fondato su un’ampia disponibilità di vetture usate e su un percorso d’acquisto completo: dalla consulenza alla scelta dell’auto, dal test drive ai servizi finanziari e assicurativi. L’approccio phygital consente al cliente di scegliere liberamente come costruire il proprio percorso: può consultare online l’offerta, approfondire le vetture di interesse e poi recarsi in showroom, oppure iniziare dalla visita al maxistore e proseguire successivamente attraverso i canali digitali, con il supporto dello staff commerciale di Parma.

Particolare attenzione è dedicata alla qualità e alla preparazione dell’usato: prima della vendita le vetture passano attraverso il Centro di Ricondizionamento Tomasi Auto, con verifiche su meccanica, elettronica e carrozzeria che possono arrivare a oltre 150 controlli per auto. Un processo pensato per offrire trasparenza, affidabilità e qualità nella scelta della vettura.

IL TRIBUTO A DUE PROTAGONISTI DELLA STORIA DELL’AUTOMOBILE:

UN RICONOSCIMENTO ALL’ING. GIAMPAOLO DALLARA PER LA SUA STRAORDINARIA CARRIERA

L’ingegner Giampaolo Dallara, fondatore e Presidente di Dallara, è entrato a far parte dell’Automotive Hall of Fame, il più prestigioso riconoscimento internazionale riservato alle personalità che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’industria automobilistica mondiale. La cerimonia di induzione si è svolta a Detroit, riunendo alcuni dei più autorevoli protagonisti del settore automotive globale. Nell’approssimarsi del suo novantesimo compleanno, viene reso il giusto tributo ad un ingegnere che ha dedicato la sua vita all’automobile, in tutte i suoi aspetti, dalla produzione di serie, alle competizioni. Collaborando con tutte le più grandi marche della “Motor Valley”, creando capolavori della storia dell’auto e fondando la sua azienda a Varano de’ Melegari.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento per questo riconoscimento. Lo ricevo con gratitudine e con la consapevolezza che ogni risultato che ho raggiunto non è un merito individuale bensì frutto del lavoro, della passione e della competenza delle tante persone che hanno condiviso con me questo percorso”, ha dichiarato Giampaolo Dallara.

Presente all’evento Andrea Vecchi, Marketing & Communication Director del Gruppo Dallara.

UN OMAGGIO ALLA MEMORIA DI ANDREA DE ADAMICH

Per segnare il proprio ingresso in un territorio fortemente legato alla cultura automobilistica, Tomasi Auto ha scelto di dedicare un momento dell’inaugurazione per ricordare Andrea de Adamich, pilota, giornalista e protagonista della diffusione della cultura della guida sicura. Il riconoscimento alla sua memoria è stato consegnato a Sofia Spanou de Adamich, Presidente della Scuderia de Adamich e del Centro Internazionale Guida Sicura, realtà profondamente radicata nel territorio parmense.

«La passione per l’automobile deve andare di pari passo con conoscenza, responsabilità e sicurezza. Voglio seguire l’esempio di mio marito e continuare a portarne avanti i valori, che hanno permesso la nascita del Centro Internazionale di Guida Sicura e della Scuderia de Adamich a Varano de’ Melegari. La passione viene prima del business, ovvero la passione è il carburante che alimenta il business, gli permette di nascere, consolidarsi e crescere nel tempo», ha ricordato Sofia Spanou de Adamich.

Con Parma, Tomasi Auto conta oggi cinque showroom in Italia: Guidizzolo, Verona, Roma, Milano e Parma, in Via La Spezia 183.

Per ulteriori informazioni: https://www.tomasiauto.com/

A proposito di Tomasi Auto

Fondata nel 1997 da Giancarlo e Franco Tomasi, Tomasi Auto è una realtà italiana specializzata nella vendita di auto usate e multimarca, cresciuta negli anni fino a sviluppare una presenza in diverse aree strategiche del Paese.

Il cuore dell’azienda resta la sede storica di Guidizzolo (MN), un polo di 26.800 m² con una capacità di 1.680 auto, a cui si affiancano oggi gli showroom di Milano, Roma, Verona e Parma, portando a cinque le sedi Tomasi Auto in Italia.

Guidata dal Presidente Giancarlo Tomasi e dall’Amministratore Delegato Franco Tomasi, l’azienda ha chiuso il 2025 con oltre 19.000 auto vendute. Un risultato che racconta la crescita di un’impresa nata nel Mantovano e diventata un operatore di rilievo nel mercato italiano dell’auto usata, mantenendo un modello indipendente e un approccio fondato su trasparenza, qualità delle vetture e attenzione al cliente.