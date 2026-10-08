Tradizione, gusto e memoria storica

Fontechiari, Torna la Festa dell’Autunno, giunta alla XXI edizione e si celebrano i 40 anni della Pro Loco

La tradizione incontra la festa e la memoria storica a Fontechiari, dove domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 14:30, Piazza G. Marconi farà da cornice alla XXI edizione della Festa dell’Autunno. Organizzata dalla Pro Loco Fontechiari APS, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso per l’intera comunità e per i tanti visitatori provenienti dalla provincia e oltre. L’edizione 2026 riveste un significato profondamente speciale: la festa sarà infatti dedicata ai 40 anni di attività della Pro Loco. Un traguardo prestigioso che celebra quattro decenni di impegno ininterrotto nella promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni locali. Come da tradizione, il cuore pulsante dell’evento sarà la spettacolare e attesissima Maxitorta, curata dalla sapiente arte della Pasticceria Fallena. Per spegnere idealmente le quaranta candeline dell’associazione e deliziare tutti i presenti, il dolce sarà proposto in due gusti differenti, unendo creatività e tradizione culinaria. A far da contorno alla torta ci saranno i classici sapori della stagione: castagne calde, buon vino e le immancabili crespelle di Nonna Giuliana. Ad animare il pomeriggio in piazza ci penseranno le sonorità e i ritmi della tradizione popolare con l’esibizione de I Trillanti. La Festa dell’Autunno non sarà soltanto un’occasione di convivialità gastronomica, ma anche un momento di riscoperta del patrimonio storico e culturale del borgo. Durante la giornata si terranno visite guidate nel centro storico e sarà possibile visitare due importanti esposizioni allestite presso Palazzo Agostini: la “Mostra sul Brigantaggio” e l’esposizione fotografico-documentaria “Gli emigrati siamo noi”. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco Fontechiari APS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fontechiari e con il contributo della Regione Lazio, confermando la sua vocazione fondamentale: coniugare gastronomia, cultura e coesione sociale per mantenere vive le radici e l’identità del territorio. L’appuntamento per festeggiare insieme e vivere la magia dell’autunno è per domenica 11 ottobre, dalle ore 14:30, in Piazza G. Marconi a Fontechiari.