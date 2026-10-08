Un viaggio tra biodiversità, tradizioni e sapori dei Monti Simbruini

Vallepietra, Quinto appuntamento di “Custodire e raccontare il territorio”, per valorizzare e promuovere le straordinarie ricchezze del Parco

Prosegue con grande partecipazione la rassegna “Custodire e raccontare il territorio: il Parco tra biodiversità, tradizioni e sapori”. Il prossimo 10 ottobre sarà il borgo di Vallepietra ad ospitare il quinto appuntamento del ricco programma di iniziative promosse dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che fino al 26 dicembre 2026 proporrà eventi diffusi su tutto il territorio. La tappa di Vallepietra si inserisce in un percorso pensato per valorizzare l’identità, l’ambiente e le eccellenze di quest’area protetta incastonata tra le province di Roma e Frosinone. Un patrimonio unico condiviso dagli otto comuni del Parco (Arsoli, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Filettino, Jenne, Subiaco, Trevi nel Lazio e Vallepietra) dove la profonda relazione tra l’uomo e la natura si tramanda attraverso tradizioni storiche, attività agricole e pratiche pastorali tipiche dell’Appennino centrale. “Questi appuntamenti –sottolinea il Presidente dell’Ente Parco Alberto Foppoli- nascono con l’obiettivo fondamentale di valorizzare e promuovere le straordinarie ricchezze che animano la nostra terra: dalla storia centenaria alle eccellenze della gastronomia, dalle tradizioni popolari alla cultura locale. Il Parco non è semplicemente una perimetrazione geografica, ma rappresenta viva testimonianza di tutto ciò che in esso abita, cresce e si tramanda. Raccontare e custodire questo patrimonio significa dare voce alle nostre comunità e offrire ai visitatori un’esperienza autentica e consapevole”. L’iniziativa intende favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei visitatori attraverso un’ampia varietà di attività esperienziali organizzate nei borghi del Parco: Escursioni all’aria aperta per esplorare paesaggi e sentieri incontaminati; Visite guidate nel cuore dei centri storici; Laboratori didattici dedicati alle famiglie e ai più giovani; Degustazioni enogastronomiche per riscoprire i prodotti tipici e le ricette della tradizione locale. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza dei Monti Simbruini e vivere la montagna da protagonisti. Per info: promozione.sviluppo@simbruini.it