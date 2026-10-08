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Il Parco dei Monti Simbruini in cerca d’autore

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Danilo Ambrosetti
Author: Danilo Ambrosetti
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Jenne, Dodici scatti per raccontare l’anima dell’area protetta più grande del Lazio

Un’immagine per catturare un’emozione, una prospettiva unica per raccontare una storia. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini chiama a raccolta fotografi professionisti, amatori e semplici appassionati per un’iniziativa che punta a valorizzare e celebrare le meraviglie del territorio in ogni sua sfumatura. L’iniziativa, lanciata ufficialmente da Jenne lo scorso 5 ottobre, invita la comunità e i visitatori a condividere il proprio sguardo sulla riserva naturale. L’obiettivo è selezionare le immagini più suggestive capaci di racchiudere l’identità, la biodiversità e il patrimonio culturale e paesaggistico del Parco, per inserire gli scatti migliori all’interno del prestigioso Calendario ufficiale 2027. Per sottoporre le proprie fotografie è sufficiente inviare i file in formato JPEG (con una dimensione minima di 3 MB) all’indirizzo e-mail dedicato: promozione.sviluppo@simbruini.it La cessione dei diritti relativi alle immagini selezionate avverrà a titolo gratuito; da parte sua, l’Ente Parco garantisce la massima valorizzazione dei partecipanti, assicurando la menzione dell’autore e dell’esatta location per ogni fotografia che verrà pubblicata. Un’occasione per trasformare il proprio sguardo sul territorio in un’opera collettiva e contribuire a raccontare, mese dopo mese, l’anima dei Monti Simbruini.

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