Il Parco dei Monti Simbruini in cerca d’autore

Jenne, Dodici scatti per raccontare l’anima dell’area protetta più grande del Lazio

Un’immagine per catturare un’emozione, una prospettiva unica per raccontare una storia. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini chiama a raccolta fotografi professionisti, amatori e semplici appassionati per un’iniziativa che punta a valorizzare e celebrare le meraviglie del territorio in ogni sua sfumatura. L’iniziativa, lanciata ufficialmente da Jenne lo scorso 5 ottobre, invita la comunità e i visitatori a condividere il proprio sguardo sulla riserva naturale. L’obiettivo è selezionare le immagini più suggestive capaci di racchiudere l’identità, la biodiversità e il patrimonio culturale e paesaggistico del Parco, per inserire gli scatti migliori all’interno del prestigioso Calendario ufficiale 2027. Per sottoporre le proprie fotografie è sufficiente inviare i file in formato JPEG (con una dimensione minima di 3 MB) all’indirizzo e-mail dedicato: promozione.sviluppo@simbruini.it La cessione dei diritti relativi alle immagini selezionate avverrà a titolo gratuito; da parte sua, l’Ente Parco garantisce la massima valorizzazione dei partecipanti, assicurando la menzione dell’autore e dell’esatta location per ogni fotografia che verrà pubblicata. Un’occasione per trasformare il proprio sguardo sul territorio in un’opera collettiva e contribuire a raccontare, mese dopo mese, l’anima dei Monti Simbruini.