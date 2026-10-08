Training Academy a Urban Land tattoo Expo Roma: formazione, sicurezza e competenze per i professionisti del tatuaggio

ROMA – Formazione professionale, sicurezza, competenze tecniche e tutela della salute entrano nel cuore di Urban Land Tattoo Expo Roma, la manifestazione internazionale dedicata alla cultura del tatuaggio e all’arte urbana, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma.



Tra le realtà presenti alla manifestazione ci sarà Training Academy – Formazione Professionale & Servizi per il Lavoro, con la propria proposta formativa dedicata a chi desidera avvicinarsi al mondo del tatuaggio, intraprendere un percorso professionale nel settore o consolidare e aggiornare competenze già acquisite.La partecipazione all’Expo nasce dalla volontà di portare all’interno di uno degli appuntamenti dedicati al mondo tattoo il tema della professionalizzazione, oggi sempre più centrale per un settore nel quale capacità artistica e tecnica devono accompagnarsi a un’adeguata preparazione in materia di igiene, sicurezza, prevenzione dei rischi e tutela della salute.



Essere tatuatori, infatti, significa lavorare sul corpo delle persone e assumersi una precisa responsabilità professionale. Alla creatività e alla padronanza delle tecniche si affiancano quindi conoscenze specifiche e una formazione strutturata, indispensabili per operare con consapevolezza e nel rispetto delle disposizioni previste per il settore.

Dalla passione alla competenza professionale

Durante Urban Land Tattoo Expo Roma, Training Academy presenterà i propri percorsi rivolti sia a chi desidera intraprendere il percorso per diventare tatuatore, sia ai professionisti interessati ad aggiornare, approfondire e consolidare le proprie competenze.

Presso lo spazio dell’Academy sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con i docenti, che saranno a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sui percorsi formativi, rispondere a domande e approfondire gli aspetti legati alla professione, alle tecniche, alla sicurezza e alle opportunità di crescita nel settore.



La presenza a Urban Land Tattoo Expo Roma rappresenta così per Training Academy un’occasione di incontro diretto con tatuatori, aspiranti professionisti, operatori e realtà del comparto, ma anche un momento per ribadire un principio fondamentale: il talento può essere il punto di partenza, ma è attraverso la formazione che può trasformarsi in una competenza professionale solida e consapevole.

La manifestazione riunirà tatuatori, professionisti, fornitori, aziende e operatori specializzati, offrendo quattro giornate dedicate alle diverse espressioni della cultura tattoo e dell’arte urbana.



Il calendario completo della manifestazione e delle attività è disponibile attraverso i canali ufficiali di Urban Land Tattoo Expo Roma.

TRAINING ACADEMY – Formazione Professionale & Servizi per il Lavoro

Informazioni sui corsi: https://tracademy.it/corso-tatuatore.php