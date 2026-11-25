Subiaco, Strategia Forestale Regionale: il confronto sui Monti Simbruini e le nuove sfide del regolamento EUDR

L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – DIBAF) e il Cluster Nazionale Italia Foresta Legno, ha acceso i riflettori sull’applicazione del regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR), prevista dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese. Un passaggio che richiede preparazione concreta, maggiore conoscenza delle forniture, gestione puntuale dei dati e assunzione di responsabilità, trasformando le filiere locali in un punto di forza legato alla certezza degli approvvigionamenti e al fare rete. Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, a partire dalle 14:30, sono stati Felice Rapone (sindaco di Subiaco), Alberto Foppoli (presidente del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini), Federico De Angelis (direttore del Parco), Alessandra Stefani in collegamento da remoto (presidente del Cluster Italia Foresta Legno) e Gianluigi Davide Fiore per la Regione Lazio. Proprio il territorio dei Monti Simbruini, profondamente legato al bosco e alla sua multifunzionalità, rappresenta un laboratorio strategico per accompagnare le piccole e medie imprese in questa fase di cambiamento. “I Monti Simbruini rappresentano uno dei polmoni verdi più importanti del Lazio, un territorio in cui la gestione sostenibile del patrimonio forestale è da sempre elemento identitario ed economico fondamentale -ha dichiarato il presidente del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini, Alberto Foppoli- L’entrata in vigore del regolamento europeo EUDR non va vissuta soltanto come un adempimento normativo, ma come un’opportunità per valorizzare la qualità, la legalità e la tracciabilità delle nostre filiere locali. Come Ente Parco siamo al fianco delle imprese, delle istituzioni e del mondo della ricerca per fare rete e accompagnare gli operatori del settore in questa transizione, dimostrando che tutela della biodiversità e sviluppo economico del territorio possono e devono camminare insieme”. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 15:00, il programma ha approfondito gli aspetti normativi, operativi e di mercato legati all’EUDR e alla valorizzazione delle risorse forestali: Adempimenti ed esportazione: Grazia Abbruzzese (MASAF) ha illustrato gli adempimenti nel breve periodo connessi all’immissione sul mercato o all’esportazione dei prodotti legnosi, soffermandosi su ruoli, obblighi e imprese forestali; Certificazioni forestali: Francesco Marini (PEFC Italia) e Andres Ortolano Tabolacci (FSC Italia) hanno analizzato il ruolo delle certificazioni PEFC e FSC come strumenti a supporto degli adempimenti EUDR Cluster e competitività: Manuela Romagnoli (UNITUS – DIBAF) ha approfondito il tema dei cluster regionali per valorizzare le filiere locali, mentre Carlo Piemonte (FederlegnoArredo / Cluster Nazionale Italia Foresta Legno) ha affrontato la competitività delle filiere locali rispetto alle sfide internazionali Confronto e conclusioni: dopo la discussione aperta con i partecipanti delle 16:30, le conclusioni delle 17:30 sono state affidate a Gianluigi Davide Fiore per la Regione Lazio.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – DIBAF) e il Cluster Nazionale Italia Foresta Legno, ha acceso i riflettori sull’applicazione del regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR), prevista dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese. Un passaggio che richiede preparazione concreta, maggiore conoscenza delle forniture, gestione puntuale dei dati e assunzione di responsabilità, trasformando le filiere locali in un punto di forza legato alla certezza degli approvvigionamenti e al fare rete. Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, a partire dalle 14:30, sono stati Felice Rapone (sindaco di Subiaco), Alberto Foppoli (presidente del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini), Federico De Angelis (direttore del Parco), Alessandra Stefani in collegamento da remoto (presidente del Cluster Italia Foresta Legno) e Gianluigi Davide Fiore per la Regione Lazio. Proprio il territorio dei Monti Simbruini, profondamente legato al bosco e alla sua multifunzionalità, rappresenta un laboratorio strategico per accompagnare le piccole e medie imprese in questa fase di cambiamento. “I Monti Simbruini rappresentano uno dei polmoni verdi più importanti del Lazio, un territorio in cui la gestione sostenibile del patrimonio forestale è da sempre elemento identitario ed economico fondamentale -ha dichiarato il presidente del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini, Alberto Foppoli- L’entrata in vigore del regolamento europeo EUDR non va vissuta soltanto come un adempimento normativo, ma come un’opportunità per valorizzare la qualità, la legalità e la tracciabilità delle nostre filiere locali. Come Ente Parco siamo al fianco delle imprese, delle istituzioni e del mondo della ricerca per fare rete e accompagnare gli operatori del settore in questa transizione, dimostrando che tutela della biodiversità e sviluppo economico del territorio possono e devono camminare insieme”. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 15:00, il programma ha approfondito gli aspetti normativi, operativi e di mercato legati all’EUDR e alla valorizzazione delle risorse forestali: Adempimenti ed esportazione: Grazia Abbruzzese (MASAF) ha illustrato gli adempimenti nel breve periodo connessi all’immissione sul mercato o all’esportazione dei prodotti legnosi, soffermandosi su ruoli, obblighi e imprese forestali; Certificazioni forestali: Francesco Marini (PEFC Italia) e Andres Ortolano Tabolacci (FSC Italia) hanno analizzato il ruolo delle certificazioni PEFC e FSC come strumenti a supporto degli adempimenti EUDR Cluster e competitività: Manuela Romagnoli (UNITUS – DIBAF) ha approfondito il tema dei cluster regionali per valorizzare le filiere locali, mentre Carlo Piemonte (FederlegnoArredo / Cluster Nazionale Italia Foresta Legno) ha affrontato la competitività delle filiere locali rispetto alle sfide internazionali Confronto e conclusioni: dopo la discussione aperta con i partecipanti delle 16:30, le conclusioni delle 17:30 sono state affidate a Gianluigi Davide Fiore per la Regione Lazio.

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