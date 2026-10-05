Allarme peste in Siberia: scattano le quarantene e la Casa Bianca monitora il focolaio

Cresce la preoccupazione internazionale per un potenziale focolaio di peste polmonare scoppiato nella regione russa di Irkutsk, in Siberia. L’allerta tra le diplomazie occidentali e le agenzie sanitarie mondiali è scattata in seguito al decesso di Daria Shipilova, una ricercatrice di ventotto anni impiegata presso l’Istituto di ricerca scientifica anti-peste locale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli organi di stampa, la giovane avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l’agente patogeno ad altissima contagiosità lo scorso venticinque settembre, perdendo la vita pochi giorni dopo il ricovero a causa di una forma di polmonite fulminea.

Le autorità locali e i servizi di sicurezza russi hanno immediatamente attivato rigidi protocolli di contenimento anti-epidemico, ponendo in isolamento forzato e sotto stretta osservazione medica circa duecento persone entrate in contatto diretto o indiretto con la vittima. Diverse strutture ospedaliere dell’area siberiana sono state poste in quarantena preventiva e, stando alle indiscrezioni del posto, le ambulanze incaricate di trasferire i soggetti per i test diagnostici avanzati si muovono scortate dalle pattuglie dei servizi federali. Nonostante la mobilitazione sul campo, il Cremlino mantiene una linea di estrema prudenza, invitando la popolazione a fare affidamento esclusivamente sui bollettini ufficiali dell’agenzia sanitaria nazionale per evitare la diffusione di allarmismi o speculazioni non verificate.

La delicatezza dello scenario, trattandosi di peste polmonare, ovvero l’unica variante del batterio capace di trasmettersi direttamente da uomo a uomo tramite via aerea senza la necessità di vettori animali, ha attivato l’attenzione delle intelligence internazionali. I funzionari degli Stati Uniti hanno confermato che la Casa Bianca sta attivamente analizzando i report epidemiologici per valutare le possibili opzioni, mentre la Commissione Europea si è messa in contatto permanente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per seguire costantemente gli sviluppi dell’incidente e coordinare un’eventuale risposta sanitaria coordinata.