Sicurezza a Roma: scatta il piano straordinario di controlli economici e del territorio

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in stretta coordinazione con le autorità giudiziarie della Capitale, ha concluso nelle ultime ore un ampio piano straordinario di controllo economico e contrasto all’illegalità diffusa. L’operazione, che ha visto l’impiego coordinato di numerose pattuglie, si è concentrata strategicamente all’interno dello scalo aeroportuale internazionale di Fiumicino e in diversi quartieri nevralgici della città metropolitana, riscontrando importanti risultati sul fronte della sicurezza pubblica.

Il bilancio complessivo delle attività investigative sul campo ha portato all’arresto in flagranza di reato di sette persone, provvedimenti cautelari che sono già stati interamente convalidati dall’autorità giudiziaria competente nelle udienze direttissime. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno intercettato e sottoposto a sequestro probatorio oltre dieci chilogrammi di sostanze stupefacenti, sottraendo al mercato illecito della criminalità di strada decine di migliaia di dosi pronte per lo spaccio al dettaglio. Oltre agli arresti, i finanzieri hanno deferito a piede libero altre dieci persone alle Procure della Repubblica per diverse fattispecie di reato, tra cui ricettazione, contrabbando e violazioni penali della Convenzione di Washington sulla tutela della fauna selvatica.

L’intervento si colloca all’interno di una più vasta strategia di presidio urbano volta a ripristinare la legalità nelle aree a maggiore densità di transito. Parallelamente alle indagini sui traffici illeciti e sulle frodi commerciali, i controlli amministrativi eseguiti nelle zone centrali della Capitale hanno permesso di sanzionare numerosi esercizi commerciali per violazioni fiscali e mancato rispetto delle normative sul lavoro dipendente, a testimonianza di una vigilanza costante e integrata a tutela del tessuto sociale ed economico romano.