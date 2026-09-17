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EDILIZIA SCOLASTICA, PARIS (FDI): «SUBITO UNA COMMISSIONE SULL’ISTITUTO TULLIANO DI ARPINO E SUL LICEO SEVERI DI FROSINONE»

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Raccogliendo le istanze sollevate da cittadini e amministratori, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Simone Paris, ha formalmente richiesto al presidente della 1 Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici la convocazione urgente di una seduta allargata a tutti i consiglieri provinciali. 

L’iniziativa nasce dalle ripetute e rilevanti criticità emerse sullo stato dei cantieri, sull’adeguamento delle strutture e sulla gestione degli spazi scolastici, segnalate con forza da studenti, famiglie e personale scolastico. Forti criticità si registrano all’Istituto Superiore Tulliano di Arpino, dove la didattica soffre per l’indisponibilità di spazi chiave come i laboratori. A ciò si somma la forte preoccupazione per le interferenze logistiche legate al futuro cantiere della Casa di Comunità di Arpino. Parallelamente, a Frosinone, la situazione del Liceo “Francesco Severi” ha visto la popolazione studentesca scendere in sciopero a causa dei pesanti disagi e delle precarie condizioni infrastrutturali. 

L’obiettivo dell’audizione è fare chiarezza sullo stato dell’arte dei cantieri, verificare i cronoprogrammi aggiornati e individuare soluzioni immediate a tutela della sicurezza e della continuità didattica. Per affrontare la questione a 360 gradi, è stato chiesto di invitare il Presidente della Provincia, i dirigenti e i funzionari degli uffici provinciali competenti, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i dirigenti scolastici e i rappresentanti d’istituto dei due istituti, e i rappresentanti dell’ASL di Frosinone

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