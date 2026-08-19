Il cielo protagonista allo SMuRC di Rocca di Cave:il 22 agosto “Cieli Metropolitani” tra planetario, laboratori e osservazioni astronomiche

Dopo gli appuntamenti della settimana di Ferragosto, il calendario estivo dello SMuRC – Sistema Museale Rocca di Cave prosegue con un nuovo appuntamento dedicato all’astronomia e alla divulgazione scientifica. Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 17.00, il Sistema Museale ospiterà “Cieli Metropolitani – Incontri tra pianeti, stelle e galassie”, un’iniziativa promossa da Città Metropolitana di Roma Capitale, progettata e coordinata dall’Associazione Frascati Scienza, con il coinvolgimento del Comune di Rocca di Cave e la collaborazione de Le Nuvole ICC società cooperativa per azioni, ente gestore di SMuRC.

La partecipazione alle attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a smurc@lenuvole.com.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare una rete tra realtà impegnate nella ricerca, nella comunicazione e nella divulgazione scientifica, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e giovani al mondo della scienza attraverso esperienze coinvolgenti e accessibili. Frascati Scienza e Le Nuvole condividono la convinzione che la ricerca sia un bene comune e che la conoscenza scientifica debba essere accessibile a tutti, favorendo il dialogo tra ricercatori e cittadini e stimolando, soprattutto nelle nuove generazioni, curiosità, partecipazione e interesse verso le discipline scientifiche.

«È per noi un vero piacere celebrare un anno di gestione di SMuRC con un evento di divulgazione scientifica capace di avvicinare il pubblico all’astronomia e al nostro modo di fare cultura: un approccio partecipato, coinvolgente e basato sull’esperienza diretta, che mette al centro la curiosità, il dialogo e la scoperta – riferisce Mariangela D’Aquino, alla direzione dello SMuRC – Un’occasione speciale per condividere con cittadini, famiglie e appassionati la bellezza dell’osservazione del cielo e rinnovare il nostro impegno nel rendere la scienza sempre più accessibile, coinvolgente e vicina alle persone, creando occasioni di incontro in cui la conoscenza diventa un’esperienza da vivere e condividere.”

A partire dalle ore 17.00 il pubblico potrà scegliere tra attività pensate per differenti fasce di età e interessi, costruendo un percorso di scoperta tra planetario, laboratori didattici e osservazioni astronomiche.

Tra le proposte dedicate ai più piccoli, dai 6 ai 10 anni, il laboratorio “Costruisci il tuo Astrolabio” accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra stelle, scienza e antichi navigatori. I bambini realizzeranno con le proprie mani un astrolabio, uno degli strumenti astronomici più affascinanti della storia, imparando come veniva utilizzato per orientarsi osservando il Sole, le stelle e i punti cardinali. Un’esperienza che unisce creatività, manualità e divulgazione scientifica, arricchita da racconti e osservazioni del cielo.

Il Planetario dello SMuRC proporrà due esperienze complementari. Lo spettacolo dal vivo “Viaggio nel Sistema Solare”, condotto dai divulgatori scientifici de Le Nuvole, accompagnerà il pubblico alla scoperta di pianeti, lune, asteroidi e altri corpi celesti, raccontando le più recenti conoscenze sull’esplorazione del nostro vicinato cosmico.

Accanto a questo sarà proposto “Dalla Terra all’Universo”, uno spettacolo in cupola astronomica che ripercorre il lungo cammino della conoscenza del cosmo: dalle prime osservazioni a occhio nudo alle rivoluzionarie intuizioni di Galileo Galilei, fino alle moderne tecnologie dei telescopi che hanno ampliato la nostra visione dell’Universo e del Sistema Solare, portandoci alla scoperta di nuovi mondi.

La serata si concluderà, a partire dalle ore 21.00, presso la Stazione Astronomica della Rocca, con l’osservazione del cielo attraverso il telescopio. I partecipanti potranno osservare pianeti, stelle e altri oggetti celesti, imparando a riconoscere le principali costellazioni del cielo estivo accompagnati dai divulgatori scientifici.

Lo spettacolo “Dalla Terra all’Universo” sarà inoltre riproposto domenica 23 e domenica 30 agosto, in abbinamento alla visita del Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”, offrendo ulteriori occasioni per approfondire la conoscenza dell’Universo.

Programma

ore 17.00

spettacolo live Viaggio nel Sistema Solare

laboratorio “Costruisci il tuo Astrolabio” (6-10 anni)

ore 18.00

Planetario: Dalla Terra all’Universo

ore 19.00

replica dello spettacolo live Viaggio nel Sistema Solare

ore 20.00

replica di Dalla Terra all’Universo

laboratorio “Costruisci il tuo Astrolabio” (6-10 anni)

Dalle ore 21.00

Osservazioni astronomiche al telescopio presso la Rocca