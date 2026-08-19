Home SPORT Calciomercato Lazio: l’arrivo di Frattesi accende Formello, si cercano i colpi in...

Calciomercato Lazio: l’arrivo di Frattesi accende Formello, si cercano i colpi in extremis

By
redazione
-
0
67
CLAUDIO LOTITO POLITICO E ANTONIO ANGELUCCI POLITICO

Il centrocampista della Nazionale è il colpo estivo per la mediana di Gennaro Gattuso. Riflettori puntati sulle trattative per Šutalo e l’attaccante Dieng.

ROMA – La nuova SS Lazio affidata alla guida tecnica di Gennaro Gattuso sta vivendo i giorni più caldi e decisivi della sua sessione estiva. Dopo la pesante battuta d’arresto patita nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, la dirigenza biancoceleste ha accelerato sul mercato per colmare le lacune strutturali dell’organico. L’innesto più importante è già a disposizione dell’allenatore: si tratta di Davide Frattesi, arrivato dall’Inter per ridisegnare i ritmi e l’intensità della linea mediana capitolina.

Le cifre ufficiali dell’operazione Frattesi

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha sbloccato l’operazione con il club nerazzurro rimodulando la struttura dell’affare per l’equilibrio dei parametri economici della società:

  • Formula del trasferimento: Il centrocampista azzurro arriva in biancoceleste con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro.
  • Opzioni future: L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro in favore della Lazio, oltre a una percentuale del 50% sull’eventuale futura rivendita spettante all’Inter.

Difesa e attacco: le trattative per Šutalo e Bamba Dieng

I movimenti a Formello non si esauriscono a centrocampo. La dirigenza è attivamente impegnata su due tavoli strategici per completare la spina dorsale della squadra prima dell’esordio ufficiale in campionato:

  • Rinforzo in retroguardia: Si stringono i contatti con l’Ajax per il difensore croato Josip Šutalo, individuato come il profilo d’esperienza internazionale ideale per blindare la difesa a quattro di Gattuso.
  • Alternativa offensiva: Per il reparto avanzato, il club sta valutando con concretezza l’innesto dello svincolato senegalese Bamba Dieng (ex Lorient), al quale è stato prospettato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Lo scacchiere tattico nel 4-3-3 tipo

Sul piano tattico, mister Gattuso riparte dai canoni del 4-3-3. Tra i pali si posiziona Chrīstos Mandas. La linea difensiva è guidata da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard, assistiti sulle corsie laterali da Marušić e Alfonso Pedraza.

A centrocampo, l’esordio di Frattesi completa la linea mediana al fianco del regista Nicolò Rovella e di Kenneth Taylor. Il tridente offensivo poggia invece sull’estro del capitano Mattia Zaccagni, sulla rapidità di Matteo Cancellieri e sul peso specifico del centravanti Boulaye Dia, in attesa degli ultimi colpi di mercato.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Roma, Gasperini taglia i rami secchi: rosa snella e spazio al talento di Rodrigo Mora

SPORT redazione - 0
Il mercato giallorosso cancella le vecchie gerarchie. Definite le cessioni di Le Fée, Dahl e Shomurodov per fare spazio alla nuova linea verde nel...

Roma, è ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora: colpo da 50 milioni per l’attacco di Gasperini

SPORT redazione - 0
Il talento portoghese classe 2007 arriva dal Porto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 86. Bagno di folla a Ciampino per il...

Cagliari fa il tifo per Yael Trepy, in terapia intensiva. Il calciatore 20enne ha rischiato di annegare

SPORT redazione - 0
L'incidente in una piscina in Costa Smeralda. Ora il 20enne rossoblu è intubato e ricoverato all'ospedale di Sassari, dove è arrivato in gravi condizioni ROMA...

Lazio, caos e fumata bianca per Frattesi: superato lo stop della Lega, l’affare è salvo

SPORT redazione - 0
Un intoppo burocratico legato al mercato a saldo zero blocca il centrocampista in mattinata. Poi l'intesa lampo con l'Inter sulla nuova formula: prestito oneroso...

Coppa Italia: al via i 32esimi. Il programma completo in chiaro su Mediaset

SPORT redazione - 0
La copertura televisiva si terrà per l'intera stagione sui canali dell'emittente ROMA – Prende il via la Coppa Italia 2026/2027. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto si disputeranno...

Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: oro nei 50 dorso ed è ancora record del mondo

SPORT redazione - 0
L'azzurra ha chiuso in 26"56, ritoccando il 26"63 fatto segnare ieri in semifinale ROMA – Sara Curtis è medaglia d’oro nei 50 dorso agli Europei di...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.