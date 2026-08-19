Calciomercato Lazio: l’arrivo di Frattesi accende Formello, si cercano i colpi in extremis

Il centrocampista della Nazionale è il colpo estivo per la mediana di Gennaro Gattuso. Riflettori puntati sulle trattative per Šutalo e l’attaccante Dieng.

ROMA – La nuova SS Lazio affidata alla guida tecnica di Gennaro Gattuso sta vivendo i giorni più caldi e decisivi della sua sessione estiva. Dopo la pesante battuta d’arresto patita nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, la dirigenza biancoceleste ha accelerato sul mercato per colmare le lacune strutturali dell’organico. L’innesto più importante è già a disposizione dell’allenatore: si tratta di Davide Frattesi , arrivato dall’Inter per ridisegnare i ritmi e l’intensità della linea mediana capitolina.

Le cifre ufficiali dell’operazione Frattesi

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha sbloccato l’operazione con il club nerazzurro rimodulando la struttura dell’affare per l’equilibrio dei parametri economici della società:

Formula del trasferimento: Il centrocampista azzurro arriva in biancoceleste con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro .

Il centrocampista azzurro arriva in biancoceleste con la formula del . Opzioni future: L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro in favore della Lazio, oltre a una percentuale del 50% sull’eventuale futura rivendita spettante all’Inter.

Difesa e attacco: le trattative per Šutalo e Bamba Dieng

I movimenti a Formello non si esauriscono a centrocampo. La dirigenza è attivamente impegnata su due tavoli strategici per completare la spina dorsale della squadra prima dell’esordio ufficiale in campionato:

Rinforzo in retroguardia: Si stringono i contatti con l’Ajax per il difensore croato Josip Šutalo , individuato come il profilo d’esperienza internazionale ideale per blindare la difesa a quattro di Gattuso.

Si stringono i contatti con l’Ajax per il difensore croato , individuato come il profilo d’esperienza internazionale ideale per blindare la difesa a quattro di Gattuso. Alternativa offensiva: Per il reparto avanzato, il club sta valutando con concretezza l’innesto dello svincolato senegalese Bamba Dieng (ex Lorient), al quale è stato prospettato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Lo scacchiere tattico nel 4-3-3 tipo

Sul piano tattico, mister Gattuso riparte dai canoni del 4-3-3. Tra i pali si posiziona Chrīstos Mandas . La linea difensiva è guidata da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard , assistiti sulle corsie laterali da Marušić e Alfonso Pedraza.