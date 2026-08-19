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Roma, Gasperini taglia i rami secchi: rosa snella e spazio al talento di Rodrigo Mora

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Il mercato giallorosso cancella le vecchie gerarchie. Definite le cessioni di Le Fée, Dahl e Shomurodov per fare spazio alla nuova linea verde nel 3-4-2-1.

ROMA – La ricostruzione della nuova AS Roma di Gian Piero Gasperini risponde a due parole d’ordine ben precise: sostenibilità economica e profonda rivoluzione generazionale. L’arrivo ufficiale del fantasista portoghese classe 2007 Rodrigo Mora, prelevato a titolo definitivo dal Porto, ha infatti coinciso con una drastica sforbiciata all’organico dei giallorossi. La dirigenza capitolina ha completato una massiccia operazione di sfoltimento, liberandosi di contratti pesanti ed escludendo dal progetto tutti i profili ritenuti non adatti all’intenso sistema di gioco del tecnico di Grugliasco.

Il bilancio delle uscite: cassa e plusvalenze

Il mercato in uscita della Roma ha registrato un’accelerazione decisiva, sbloccando le risorse necessarie per gli investimenti in entrata.

  • Le Fée in Inghilterra: Il centrocampista francese Enzo Le Fée saluta definitivamente Trigoria e passa al Sunderland in Premier League, facendo registrare un importante incasso da 24 milioni di euro.
  • Dahl vola in Portogallo: L’esterno svedese Samuel Dahl si trasferisce a titolo definitivo al Benfica, operazione che permette al club giallorosso di registrare una netta plusvalenza a bilancio.
  • Riscatto turco per Shomurodov: Si chiude ufficialmente anche l’avventura di Eldor Shomurodov, riscattato dall’Istanbul Basaksehir per una cifra vicina ai 2,8 milioni di euro.

Come cambia lo scacchiere tattico di Gasperini

Questi addii mirati lasciano a Gasperini una rosa corta ma qualitativamente omogenea, strutturata sul collaudato 3-4-2-1. Davanti al portiere titolare Mile Svilar, la difesa poggia sull’esperienza di Mancini e Ndicka, supportati dalla fisicità del greco Koulierakīs.

A centrocampo, l’assenza di Le Fée riduce i ballottaggi in mezzo al campo, blindando la coppia mediana formata da Manu Koné e Bryan Cristante, con il giovane Niccolò Pisilli pronto a subentrare. Sulle corsie esterne agiranno a destra Nahuel Molina e a sinistra il brasiliano Wesley.

Fantasia al potere: Mora e Dybala dietro a Malen

Le novità principali si concentrano nella trequarti offensiva. L’innesto del neo-acquisto Rodrigo Mora (che indosserà la maglia numero 86) garantisce imprevedibilità sul centro-sinistra. Il gioiello portoghese farà coppia fissa con la classe di Paulo Dybala per innescare l’unica punta centrale Donyell Malen, mentre l’argentino Matias Soulé rappresenterà il primo cambio di lusso a partita in corso.

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