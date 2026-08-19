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Roma, è ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora: colpo da 50 milioni per l’attacco di Gasperini

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Il talento portoghese classe 2007 arriva dal Porto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 86. Bagno di folla a Ciampino per il nuovo gioiello giallorosso.

ROMA – La fumata bianca è finalmente arrivata, regalando alla piazza giallorossa il colpo più atteso del mercato. L’AS Roma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio a titolo definitivo di Rodrigo Mora dal Porto. Il trequartista portoghese, atterrato all’aeroporto di Ciampino tra l’entusiasmo e i cori di centinaia di sostenitori, ha già sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club capitolino. Il giocatore ha scelto la maglia numero 86.

I dettagli economici dell’operazione

La dirigenza giallorossa ha strutturato un’operazione finanziaria complessa e strategica per superare la forte concorrenza dei principali top club europei:

  • Acquisto iniziale: La Roma rileva subito il 50% del cartellino per 25 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di bonus.
  • Opzione di riscatto: Il club mantiene il diritto di rilevare il restante 50% della proprietà per ulteriori 25 milioni di euro.
  • Clausole future: Il Porto conserva un diritto di opzione che obbliga la società romana ad acquistare un’ulteriore quota stabilita nelle prossime due stagioni.

Profilo tecnico: velocità e fantasia per lo scacchiere di Gasperini

Considerato uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico internazionale, Rodrigo Mora è un trequartista moderno che fa della rapidità nello stretto e della visione di gioco i suoi punti di forza. Destro naturale che ama partire dal centro-sinistra per accentrarsi, ha già collezionato 80 presenze e 16 reti con la prima squadra del Porto.

Per caratteristiche fisiche e dinamismo, gli addetti ai lavori lo hanno già paragonato a un “Papu Gomez 2.0”. Starà ora a mister Gian Piero Gasperini inserirlo nei suoi collaudati meccanismi offensivi, dove Mora è candidato a dialogare nello stretto con la classe di Paulo Dybala e a servire assist per il terminale offensivo Donyell Malen.

La spinta del giocatore e la mediazione di Mendes

La trattativa ha subìto l’accelerazione decisiva grazie alla ferrea volontà del classe 2007. Supportato dalla famiglia e dalla mediazione strategica dell’agente Jorge Mendes, Mora ha espresso fin da subito il desiderio di sbarcare in Serie A, rifiutando altre ricche destinazioni pur di sposare il progetto tecnico della Roma e lavorare sotto la guida di Gasperini. Con questo innesto di assoluto valore, il club si assicura uno dei profili futuribili più entusiasmanti del calcio mondiale, pronto a far infiammare il pubblico dello Stadio Olimpico.

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