Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Volontariato moderno, l’energia civica degli italiani”

“Negli ultimi anni è cresciuta una forma nuova di volontariato: spontaneo, digitale, di quartiere. Una risposta sociale alla fragilità del lavoro, alla solitudine e alla mancanza di servizi. Il volontariato italiano sta vivendo una stagione di trasformazione profonda. Non è più soltanto l’impegno silenzioso delle associazioni storiche, né un gesto episodico di generosità: è diventato una nuova forma di partecipazione civica, capace di unire generazioni, territori e competenze. Un esempio è rappresentato dalla cosiddetta “microcomunità di quartiere”, e nasce spesso da chat WhatsApp, gruppi Facebook, iniziative spontanee e reti di vicinato. Sono azioni rapide, concrete, senza burocrazia. Si aiutano anziani, famiglie in difficoltà, persone sole. C’è poi il volontariato digitale, con molte persone che offrono supporto telematico agli anziani: insomma, una nuova forma di inclusione sociale che può aiutare a ridurre il divario digitale. Perché crescono queste tipologie di volontariato? In un paese, come il nostro, attraversato da cambiamenti economici, sociali e culturali, il volontariato moderno rappresenta una risposta concreta alla fragilità, alla solitudine e alla discontinuità del lavoro. È un modo per ricostruire legami, per restituire senso di comunità, per dare voce a chi spesso non ne ha. E non è solamente un aiuto: è partecipazione civica, è costruzione di fiducia, è un modo per restituire energia alle comunità. E questa nuova energia civica nasce dal basso: dai quartieri, dai gruppi spontanei, dalle reti digitali, dalle iniziative che uniscono giovani, anziani, professionisti, studenti. È un volontariato più rapido, più flessibile, più vicino ai bisogni reali. Il futuro del Paese dipende anche dalla capacità di riconoscere, valorizzare e sostenere queste nuove forme di impegno. Servono politiche che facilitino la partecipazione, strumenti digitali inclusivi, percorsi formativi che aiutino i cittadini a diventare protagonisti del cambiamento. Occorre, in sostanza, sostenere le reti civiche e il volontariato moderno, riconoscendone il ruolo sociale. Le comunità sono una risorsa strategica per il Paese e meritano supporto strutturale”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.