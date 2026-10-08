AIR CAIRO CRESCE IN ITALIA E GUARDA A NUOVE DESTINAZIONI



A Rimini dal 14 al 16 ottobre la compagnia presenta l’espansione del network, il nuovo hub di Hurghada verso l’Africa e i progetti per il 2027

Air Cairo torna al TTG Travel Experience di Rimini, dal 14 al 16 ottobre 2026, con un network in continua evoluzione e nuovi progetti per rafforzare i collegamenti tra l’Italia, l’Egitto e le principali destinazioni internazionali. La compagnia sarà presente alla manifestazione in Hall A7-C7, Stand 212, dove incontrerà partner, Tour Operator e professionisti del settore.

A rappresentare Air Cairo saranno Sherif Hussein, CEO, Ahmed Aziz, Commercial Director, e Mohamed El Saadany, Italy Regional Manager, che presenteranno le prospettive di sviluppo della compagnia e le nuove opportunità per il mercato italiano.

“Il mercato italiano rappresenta per Air Cairo un partner strategico e il nostro obiettivo è continuare a investire nella connettività, sostenendo i nostri partner e offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più accessibili. Nonostante le difficoltà dell’attuale scenario internazionale, guardiamo al futuro con fiducia e con l’ambizione di ampliare ulteriormente il nostro network”, dichiara Sherif Hussein, CEO di Air Cairo.

La compagnia punta infatti ad incrementare nel 2026 il numero di passeggeri trasportati, sostenendo la domanda con prezzi competitivi. La crescita passa anche dall’ampliamento della flotta, che conta attualmente 43 aeromobili e dovrebbe raggiungere 46 unità entro la fine dell’anno.

Dall’Italia Air Cairo collega oggi l’Egitto con un network articolato di aeroporti: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Catania e Verona. Da questi scali è possibile raggiungere diverse destinazioni egiziane, tra cui Sharm El Sheikh, Il Cairo, Luxor e Assuan, rafforzando la connettività tra il mercato italiano e le principali località turistiche del Paese. A conferma della crescente importanza del mercato italiano, dal 1° gennaio 2026 a oggi Air Cairo ha trasportato complessivamente 210.000 passeggeri dall’Italia verso l’Egitto.

Tra le novità del network figurano El Alamein e il nuovo progetto Hub di Hurghada, pensato per collegare l’Italia con alcune delle destinazioni più interessanti dell’Africa orientale, tra cui Nairobi, Mombasa e Zanzibar.

Il transito a Hurghada offre inoltre un’opportunità in più ai passeggeri Air Cairo: un visto gratuito valido 96 ore, che permette di trasformare lo scalo in un’occasione per scoprire l’area oppure proseguire verso Il Cairo e Luxor, con una speciale tariffa di 50,00 Euro a tratta.

Lo sguardo è già rivolto anche al 2027, con la pianificazione di voli speciali e frequenze aggiuntive per Luxor in occasione della straordinaria eclissi solare totale prevista nel luglio 2027, evento che potrà rappresentare una nuova opportunità per il turismo verso l’Egitto.

Il TTG Travel experience sarà quindi un momento importante per incontrare il trade italiano e presentare una strategia basata su crescita, nuove destinazioni e maggiore connettività, rafforzando ulteriormente le relazioni con il mercato.