Andrea Demagistri, oltre gli ostacoli: «La vera sfida è contro i limiti che pensavi di avere»

1. Essere Spartan Ambassador non significa soltanto gareggiare: cosa rappresenta per te far parte di questa community e quali valori cerchi di trasmettere?

Essere Ambassador significa rappresentare qualcosa che va oltre il risultato di una gara. Spartan per me è community, condivisione, rispetto e capacità di superare i propri limiti. Cerco soprattutto di trasmettere un messaggio semplice: non serve essere il più forte, ma avere il coraggio di mettersi in gioco, lavorare su se stessi e non smettere di provarci.

2. Dietro ogni gara ci sono allenamenti, sacrifici, trasferte e vita quotidiana da conciliare: come riesci a trovare il tuo equilibrio e cosa ti spinge ogni volta a ripartire?

Non è sempre semplice. Dietro poche ore di gara ci sono mesi di allenamenti, sveglie presto, sacrifici, trasferte e giornate in cui bisogna trovare il tempo e soprattutto la motivazione. Il mio equilibrio nasce dalla passione: quando hai un obiettivo che senti davvero tuo, trovi il modo di andare avanti. E anche dopo una gara andata male, la voglia di migliorarmi è sempre ciò che mi fa ripartire.

3. Se dovessi convincere una persona che non ha mai fatto una Spartan Race a provarla almeno una volta, cosa le diresti?

Gli direi semplicemente: provala. Non devi essere un atleta professionista e non devi dimostrare niente a nessuno. Parti, affronta un ostacolo alla volta e arriva al traguardo. Quando ti metteranno quella medaglia al collo capirai che la vera sfida non era contro gli altri, ma contro i limiti che pensavi di avere. Ed è proprio questo che rende una Spartan difficile da dimenticare.