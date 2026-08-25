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Fabio Ceriotti : Determinazione, equilibrio e il sorriso alla finish line

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costantino sacchetto
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Determinazione, equilibrio e il sorriso alla finish line

1. Essere Spartan Ambassador non significa soltanto gareggiare: cosa rappresenta per te far parte di questa community e quali valori cerchi di trasmettere?

Nel mio ruolo di Brand Ambassador, ciò che cerco di trasmettere è lo spirito di determinazione che contraddistingue questo sport. Non importa essere professionisti o amatori, competere per il podio o semplicemente mettersi alla prova. Ciò che conta davvero è fissare con chiarezza il proprio obiettivo e perseguirlo con impegno e costanza. Quando la determinazione incontra la passione, il traguardo, in un modo o nell’altro, arriva sempre.

2. Dietro ogni gara ci sono allenamenti, sacrifici, trasferte e vita quotidiana da conciliare: come riesci a trovare il tuo equilibrio e cosa ti spinge ogni volta a ripartire?

Il livello di queste gare è sempre più alto, non solo nella categoria Elite, ma anche in Age Group. Per quanto mi riguarda, cerco di allenarmi cinque o sei volte alla settimana con la corsa, aggiungendo due sessioni di potenziamento.

Il tempo non è mai abbastanza: di solito mi alleno durante la pausa pranzo, e avere un orario di lavoro flessibile mi aiuta molto. Per quanto riguarda le trasferte, le pianifico con largo anticipo, circa un anno prima, occupandomi del tempo, della logistica e soprattutto del budget. In questo caso, essere ingegnere mi aiuta molto nell’organizzazione.

3. Se dovessi convincere una persona che non ha mai fatto una Spartan Race a provarla almeno una volta, cosa le diresti?

C’è chi conclude una Spartan devastato, chi stanco, chi con i crampi, chi ricoperto di fango e chi completamente fradicio. Tutti, però, sono accomunati da una cosa: il sorriso alla finish line.

Quindi, perché no?

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