Anna Turrei torna con “But It’s in My Head”, il nuovo singolo che anticipa l’EP di novembre

E’ disponibile nei digital store “But It’s in My Head”, il nuovo singolo di Anna Turrei, distribuito da Believe Italia e primo tassello dell’EP atteso a fine novembre. Un brano che racconta il confine sottile tra ciò che desideriamo e ciò che scegliamo di non vivere.

C’è quello che vorremmo accadesse e quello che, invece, decidiamo di lasciare nella nostra testa. È proprio su questo confine che nasce “But It’s in My Head”, il nuovo singolo di Anna Turrei, cantante, autrice e performer originaria della provincia di Latina e oggi attiva artisticamente a Milano. Il brano è una confessione diretta e senza filtri sulla tensione tra desiderio e realtà: un’attrazione che resiste nel tempo, un’intesa mai davvero risolta e quella chimica difficile da ignorare quando ci si trova davanti a qualcuno che ci conosce profondamente.

Nel racconto di Anna, la tentazione di lasciarsi andare con una persona già impegnata si scontra con la consapevolezza delle conseguenze. È il corto circuito tra il volere e il potere, tra ciò che si sente e ciò che si decide di fare. E così, davanti alla possibilità di oltrepassare il limite, un gesto apparentemente banale diventa una forma di autocontrollo: “prendere una Coca-Cola” invece di cedere alla tentazione.

Il risultato è il ritratto di un amore che rimane platonico suo malgrado, mentre la passione più intensa finisce per consumarsi interamente nella mente.

Con “But It’s in My Head”, Anna Turrei inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso discografico. Il singolo, caratterizzato da sonorità latineggianti, sarà infatti il brano che anticipa e introduce l’EP in uscita a fine novembre, distribuito da Believe Italia.

Cantante, autrice e performer, Anna Turrei nasce artisticamente nella provincia di Latina e si trasferisce successivamente a Milano, dove completa la propria formazione accademica e professionale diplomandosi presso la MAS – Musica, Arte e Spettacolo. Il suo percorso unisce canto, danza e presenza scenica, dando vita a una proposta musicale personale e poliedrica, in equilibrio tra pop, R&B, funk, blues e rock.

La sua identità artistica si nutre di ascolti eterogenei, che spaziano da Pino Daniele a Mina, da Lady Gaga a Giorgia, fino a Michael Jackson, riferimenti che contribuiscono alla costruzione di un universo musicale capace di muoversi tra contaminazioni e linguaggi differenti.

Nel corso della sua carriera discografica ha collaborato con diversi produttori del panorama italiano, tra cui Eiemgei (AAR Music), Vittorio Corbisiero (Fonoprint) e Valerio Carboni (Warner Chappell).

Tra le sue principali pubblicazioni figurano “Anima al diavolo”, pubblicato con Universal Music, “Vorrei”, pubblicato con Virgin Music Group, “Ma chi te lo fa fa”, brano R&B impreziosito da strumentazione suonata dal vivo, e “Luna nuova”, dalle sonorità blues, realizzato con musicisti di rilievo e accompagnato da un videoclip prodotto con il supporto della Latina Film Commission.