Fascicolo: a Monza ultimo atto stagionale nel CIGT Sprint

7 ottobre 2026 – Ultimo round della stagione per Beppe Fascicolo che nel fine settimana affronterà la quarta tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint all’Autodromo Nazionale Monza. Il pilota trevigiano sarà al volante della Mercedes-AMG GT3 numero 16 del team Stratia Motorsport insieme al compagno Alexey Denisov.

Nel precedente impegno di luglio, disputato al Mugello, l’equipaggio aveva conquistato un doppio quinto posto nella classe GT3 Am, risultato che lo colloca in ottava posizione nella classifica di categoria.

SCIARRA GIANLUCA FOTOSPEEDY

“Siamo arrivati all’ultima gara a Monza in un tracciato dove non saremo favoriti da un BoP che non ci permette di raggiungere le velocità di punta – ha commentato Fascicolo -. Dovremo cercare di recuperare in staccata e in curva. La speranza è di avere un fine settimana più fortunato di quelli che abbiamo vissuto fino ad ora, in quanto siamo sempre stati vittime di episodi non favorevoli. Daremo come sempre il massimo, anche per ringraziare gli amici e sostenitori che verranno a vederci a Monza. L’obiettivo è di salire sul podio, che in questa stagione ancora ci manca. Sarebbe fantastico chiudere in bellezza”.

Il programma si aprirà venerdì con due sessioni di prove libere, dalle 11.40 alle 12.25 e dalle 16.25 alle 17.10. Sabato 10 ottobre sarà dedicato alle qualifiche, con il primo turno dalle 10.45 alle 11.00 e il secondo dalle 11.10 alle 11.25. Nel pomeriggio, alle 16.55, scatterà Gara 1. La seconda corsa prenderà invece il via domenica 11 ottobre alle 14.50. Entrambe le prove avranno una durata di 50 minuti più un giro. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228), in streaming sul sito www.acisport.it e sui canali social ufficiali del Campionato Italiano Gran Turismo.