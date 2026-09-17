DEFR 2027-2029, il CAL Lazio promuove la linea sui territori

Roma, Mioni (ANCI Lazio): “Sostegno concreto ad aree interne e Comuni montani“

Alla Pisana l’Assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sul Documento di Economia e Finanza Regionale. Al centro del dibattito lo spopolamento, i trasporti e il sistema produttivo. I territori, i piccoli Comuni e la tutela delle autonomie locali al centro dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Lazio. L’Assemblea, riunitasi alla Pisana, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, punto focale della sessione di approfondimento e confronto. Nel corso del dibattito sono emerse con chiarezza le diverse esigenze del territorio regionale: dalle criticità legate al trasporto pubblico locale nei grandi Comuni alle sfide quotidiane delle aree montane, fino al contrasto allo spopolamento dei piccoli centri e al rilancio del sistema produttivo agricolo. Ampia soddisfazione per l’esito della seduta è stata espressa dall’ing. Daniele Mioni, Sindaco di Vallepietra e delegato ANCI Lazio, che ha motivato la sua posizione nettamente favorevole al documento programmatorio. “La mia posizione all’interno del CAL è stata nettamente favorevole perché siamo di fronte a un DEFR che mette davvero al centro le reali priorità del nostro territorio -ha dichiarato Daniele Mioni (nella foto)- Una quota consistente dei prossimi bilanci regionali sarà finalmente destinata all’orientamento e al sostegno delle aree interne e dei centri montani. È un segnale fondamentale per chi vive e amministra queste realtà, una scelta strategica che offre risposte concrete alla lotta contro lo spopolamento e garantisce risorse indispensabili per lo sviluppo economico e i servizi essenziali delle piccole comunità“. L’esito del dibattito in sede CAL conferma il ruolo fondamentale delle autonomie locali nell’indirizzare le scelte strategiche e finanziarie della Regione Lazio verso una crescita omogenea e attenta a tutte le realtà territoriali.