A Rocca di Cave settembre guarda alle stelle. Domenica 20 al Planetario dello SMuRC arriva la “Regata Spaziale”

Una giornata dedicata alla divulgazione scientifica tra astronomia, laboratori STEAM e fossili al Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Domenica 20 settembre, alle 11.00, il Planetario di via Colle Pozzo 1 ospita “La Regata Spaziale”, un’avventura interplanetaria prodotta da Infini.To – Planetario di Torino e vincitrice del Premio PLANit 2023, rivolta a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Tre equipaggi, a bordo delle astronavi Laika, Artemis e Sco rpio , si sfideranno in un viaggio oltre i confini del Sistema Solare, tra stelle, asteroidi e altri oggetti celesti, con qualche attenzione da prestare agli spaventosi buchi neri. Lo spettacolo dura circa 30 minuti.

«La collaborazione con PLANit ci dà grande soddisfazione, perché rappresenta un’occasione importante per il Sistema Rocca di Cave di accedere ad una rete nazionale e valorizzare un patrimonio culturale ricco e diversificato attraverso strategie condivise di promozione e cooperazione. La “Regata Spaziale” rappresenta perfettamente la nostra idea di divulgazione: uno spettacolo che utilizza la narrazione e il gioco per avvicinare i più piccoli all’astronomia e che incontra quella comunicazione innovativa della scienza che da sempre promuoviamo e sosteniamo» riferisce Massimo Ruccio, referente Planetario dello SMuRC.

Alle 11.30 seguirà “Meno 3, 2, 1… LANCIO!”, laboratorio STEAM dedicato ai principi di azione e reazione alla base del movimento dei razzi. Attraverso esperimenti e attività pratiche, i partecipanti potranno sperimentare come funzionano questi veicoli e perché sono fondamentali per portare nello spazio satelliti, sonde e astronauti. Durata circa 60 minuti.

Alle 12.30 sarà proposto lo spettacolo registrato “Dalla Terra all’Universo”, dedicato all’evoluzione della conoscenza del cosmo attraverso la tecnologia dei telescopi.

La giornata comprende anche le visite guidate esperienziali al Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”, in via della Torre 30, alle 10.30, 12.00 e 16.30. Il percorso prevede l’osservazione di una simulazione di scavo e la scoperta dei fossili conservati nel museo, tra cui la celebre vertebra del sauropode Tito.

Il Museo sarà aperto dalle 10.30 alle 17.30.

La partecipazione alle attività prevede la prenotazione obbligatoria h ttps://smurc-prenotazioni. sumupstore.com/

Per informazioni sul Sistema Museale Rocca di Cave e sulla programmazione: www.smurc.it e canali social.