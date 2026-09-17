I Sapori della Terra: l’attesa dell’oro verde, tra potature, cura degli oliveti e prime moliture

Data: 11 Settembre 2026 | Autore: redazione

Se c’è un prodotto che più di ogni altro incarna l’essenza stessa, la storia e l’anima profonda del nostro territorio, questo è senza dubbio l’olio extravergine d’oliva. Nelle settimane che precedono l’autunno inoltrato, le colline si animano di un’attività frenetica ma silenziosa: è il tempo dell’attesa e della preparazione. Gli olivicoltori esaminano le chiome degli alberi, valutano l’invaiatura – ovvero il magico momento in cui l’oliva cambia colore passando dal verde al violaceo – e preparano le reti e i frantoi per quella che si preannuncia come una delle campagne più importanti dell’anno. La cura millenaria dell’oliveto non è solo un lavoro agricolo, ma un vero e proprio atto di amore e custodia del paesaggio rurale.

La qualità dell’oro verde che arriverà sulle nostre tavole si decide adesso. Un tempo si attendeva che le olive cadessero da sole, oggi la raccolta anticipata direttamente dalla pianta permette di preservare intatti i polifenoli, i preziosi antiossidanti naturali che donano all’olio quel tipico e ricercato sentore di amaro e piccante, sinonimo di altissima qualità e beneficio per la salute. Scegliere un olio extravergine d’oliva artigianale, magari della Sabina o delle colline laziali, significa portare in tavola un alimento vivo, capace di elevare ogni piatto e di raccontare, attraverso il suo profumo di erba tagliata e carciofo, la fatica, la passione e la sapienza dei nostri padri.