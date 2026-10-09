Inaugurato il nuovo Campo Pluriuso “Madonna delle Grazie”

Fumone, Campoli: “Risorse pubbliche investite per dare una nuova prospettiva al paese”

Più spazi dedicati allo sport, aree verdi curate e una struttura moderna pensata per la socialità di famiglie e giovani. Ha riaperto ufficialmente i battenti a Fumone il Campo Pluriuso “Madonna delle Grazie”, un’area storica del paese che, dopo circa dodici anni di assenza di una gestione definita, viene finalmente restituita alla piena fruizione della cittadinanza grazie a un importante intervento di restyling voluto dall’Amministrazione comunale. L’opera di riqualificazione ha visto un restyling a 360 gradi, studiato per coniugare l’attività sportiva con il relax all’aria aperta. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato: Nuove strutture sportive, la realizzazione di un campo sintetico di ultima generazione e una pista pedonale per il passeggio e l’attività motoria attorno all’area; cura del verde, il rifacimento del manto erboso, la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di un impianto di irrigazione automatico per garantire la costante manutenzione del prato e della vegetazione; Aree per famiglie, il completo rinnovo del parco giochi per i più piccoli. La gestione dell’intero complesso è stata affidata alla ASD La Mola, che si occuperà di animare l’area, organizzare le attività e valorizzare la struttura negli anni a venire. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Fumone, Matteo Campoli, che ha rimarcato l’importanza dell’investimento pubblico per la rinascita di uno spazio fondamentale per il tessuto sociale del paese. “Come Amministrazione abbiamo creduto fortemente in questo percorso -ha dichiarato il sindaco Campoli– Abbiamo investito risorse pubbliche per restituire alla comunità uno spazio più bello, funzionale e fruibile. Dopo circa dodici anni questa struttura torna ad avere una gestione, un progetto e soprattutto una nuova prospettiva“. Campoli ha poi rivolto un ringraziamento speciale ai vertici della società sportiva affidataria: “Ringrazio il presidente Adriano Rossi e tutti i componenti della società per aver creduto in questa opportunità e per l’impegno e la disponibilità dimostrati. Affidiamo loro uno spazio importante, con l’auspicio che possano farlo crescere ulteriormente attraverso passione, dedizione e capacità. Vogliamo che questo luogo diventi un punto di riferimento per lo sport, la socialità e la condivisione: è un altro passo nel percorso che stiamo portando avanti per rendere Fumone sempre più viva, curata e ricca di spazi a disposizione della comunità. Da qui ripartiamo.”