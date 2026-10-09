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MARSALA E PETROSINO: VIOLENTA TROMBA D’ARIA SI ABBATTE NELLA MATTINATA SUL TERRITORIO

CRONACA GIUDIZIARIA
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Nella mattinata odierna, una doppia tromba marina si è abbattuta sui territori di Marsala e Petrosino, causando diversi feriti, ingenti danni alle abitazioni e il ribaltamento di alcune autovetture. Particolarmente colpito dal maltempo anche il plesso scolastico “Alcide De Gasperi” di Terrenove, dove cinque bambini avrebbero riportato lievi lesioni.

L’Arma dei Carabinieri di Marsala è impegnata sin dai primi momenti dell’emergenza, nell’ambito delle attività di soccorso coordinate dalla Prefettura di Trapani, nelle operazioni di assistenza alla popolazione e nello svolgimento dei servizi necessari alla gestione dell’emergenza.

Nelle prossime ore saranno inoltre predisposti specifici servizi di vigilanza e “antisciacallaggio”, finalizzati a prevenire furti e intrusioni nelle abitazioni e negli immobili danneggiati.

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