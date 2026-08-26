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“Un mare di inclusività” Civitavecchia – Continua il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia con il supporto della Guardia di Finanza.

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Sabato 12 settembre pv programma formativo volto a valorizzare le differenze, le fragilità e la promozione del giusto vivere con la LANTERNA DI DIOGENE – AGAPE comunità alloggio persone con disabilità

Continua il percorso dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia nel valorizzare ciascuno all’interno di una comunità, rispettando le differenze e garantendo pari diritti, infatti il 12 settembre pv con l’ausilio della Guardia di Finanza di Mare di Civitavecchia, vi sarà l’evento denominato “Un mare di inclusività” programma formativo volto a valorizzare le differenze, le fragilità e la promozione del giusto vivere.

La delegazione nazionale di soci volontari di ARGOS, condotti dal Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale, rispettivamente Gianluca GUERRISI e Fausto ZILLI, accompagnerà al porto di Civitavecchia (ROMA) gli amici diversamente abili di AGAPE – comunità alloggio persone con disabilità – La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

Ad attendere le delegazioni delle associazioni ci sarà il personale  della Guardia di Finanza  – Sezione Operativa e Sezione Unità Navali Stazione Navale di Civitavecchia per poi dare seguito alle procedure di imbarco e vivere questa tanto desiderata esperienza con ragazzi che vivono la vita da una diversa prospettiva. La disabilità non definisce chi siamo, ma come affrontiamo le sfide dimostra la nostra forza,l’inclusione è il cuore di una società giusta e solidale: nessuno deve essere lasciato indietro.

ARGOS ASSOCIAZIONE AGAPE COMUNITA ALLOGGIO PERSONE DISABILI

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