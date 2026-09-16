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Ambiente e territorio: la tutela delle nostre montagne e la sfida della sostenibilità

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Aerial view of Civita di Bagnoregio Lazio - Italy, Aerial view of the famous town of Civita di Bagnoregio in summer, popular places in italy, world unesco protected places, historical places of the world. Civita di Bagnoregio is an outlying village of the comune of Bagnoregio in the Province of Viterbo in central Italy. It lies 1 kilometre (0.6 mi) east of the town of Bagnoregio and about 120 kilometres (75 mi) north of Rome. Due to its unstable foundation that often erodes, Civita is famously known as "the dying city". It is a member of the ("The most beautiful villages of Italy") association.

Dalla salvaguardia dei boschi alla gestione consapevole delle risorse: l’impegno quotidiano per proteggere il patrimonio naturale del nostro Lazio.

Il patrimonio ambientale che caratterizza il nostro territorio rappresenta una ricchezza inestimabile, fatta di boschi secolari, parchi naturali, aree protette e paesaggi montani di rara bellezza. Custodire questo ecosistema non è soltanto un dovere civico, ma una necessità fondamentale per garantire il benessere delle future generazioni e preservare l’equilibrio ecologico delle aree interne.

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Aerial view of Civita di Bagnoregio Lazio – Italy, Aerial view of the famous town of Civita di Bagnoregio in summer, popular places in italy, world unesco protected places, historical places of the world.

Civita di Bagnoregio is an outlying village of the comune of Bagnoregio in the Province of Viterbo in central Italy. It lies 1 kilometre (0.6 mi) east of the town of Bagnoregio and about 120 kilometres (75 mi) north of Rome. Due to its unstable foundation that often erodes, Civita is famously known as “the dying city”. It is a member of the (“The most beautiful villages of Italy”) association.

La tutela ambientale passa attraverso azioni concrete e quotidiane: dal monitoraggio del territorio e la prevenzione degli incendi boschivi alla corretta gestione dei rifiuti, fino alla promozione di pratiche volte alla sostenibilità e al rispetto della flora e della fauna selvatica. Un ruolo chiave in questo percorso è svolto dai corpi di sorveglianza e dagli operatori locali che, con dedizione e presenza costante sul campo, vigilano sulla sicurezza e sull’integrità dei nostri ambienti naturali.

Coinvolgere la cittadinanza e le giovani generazioni sui temi dell’educazione ambientale è il primo passo per costruire una vera cultura della sostenibilità. Proteggere la terra in cui viviamo significa salvaguardare la nostra stessa identità, valorizzando un capitale naturale che costituisce il vero cuore verde della nostra regione.

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