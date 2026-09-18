Auto, Salvini annuncia il decreto ‘Salva Euro 5’

Il vicepremier lo ha detto a Mattino Cinque

di Emanuele Nuccitelli

ROMA – Il vicepremier Matteo Salvini annuncia un decreto ‘Salva Euro 5’. “Nel prossimo Consiglio dei ministri porto personalmente un decreto Infrastrutture e Trasporti all’interno del quale c’è anche il rinvio di questo stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina”, dice a Mattino Cinque.

“Lo abbiamo scritto personalmente al nostro ministero per dare ossigeno in un momento complicato a centinaia di migliaia di persone. Se uno ha l’Euro5 diesel oggi, e in Italia sono quasi 4 milioni, non se lo tiene perché fa chic tenere l’auto di 12 anni fa. Se lo tiene perché nel bilancio familiare non ha i soldi necessari per cambiare la macchina”, spiega Salvini. “Proroghiamo” perché “il mio obiettivo è lasciare tranquilli per tutto il 2027 queste centinaia di migliaia di italiani, che magari troveranno i soldi per cambiare la macchina l’anno prossimo“, conclude.

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