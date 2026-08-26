Massimiliano Sepe: dalla sfida con i propri limiti al ruolo di Krypteia a Sparta

1. Come nasce la tua passione per la Spartan Race e cosa ti ha spinto a diventare Spartan Brand Ambassador?

Mettermi alla prova e superare i miei limiti sono da sempre i motivi che mi hanno spinto nello sport e nella vita. È stata quindi una conseguenza naturale che, già dalla mia prima Spartan Race, mi innamorassi di questo mondo.

Essere Spartan Brand Ambassador per me è un onore: significa poter essere d’aiuto a chi vuole uscire dalla propria comfort zone, mettersi alla prova e scoprire un nuovo sé stesso.

2. Qual è stata la gara o il momento più bello che hai vissuto finora nel mondo Spartan e perché ti è rimasto particolarmente dentro?

Sicuramente l’H3X in Austria, un evento endurance di 36 ore che si svolgeva contemporaneamente in sei diverse location nel mondo. Con un team misto europeo abbiamo vinto questa sfida.

È stato emozionante condividere fatica, sacrifici e obiettivi con altre persone e, alla fine, riuscire insieme a conquistare il titolo mondiale. Un’esperienza che porterò sempre con me.

3. La stagione entra nella fase finale: quali sono i tuoi prossimi obiettivi, da Misano fino agli appuntamenti di Estérel, Sparta e Gubbio?

L’obiettivo principale resta sempre quello di divertirmi e condividere l’esperienza con gli altri.

Quest’anno, però, il grande obiettivo stagionale sarà svolgere al meglio il ruolo di Krypteia all’Agoge March di Sparta, in occasione del Mondiale Trifecta.

Ho avuto l’onore di essere convocato per far parte della squadra di Krypteia, gli istruttori che guideranno quello che rappresenta uno degli eventi endurance più importanti dell’anno a livello globale. Una responsabilità e, allo stesso tempo, una grandissima soddisfazione.