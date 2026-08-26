Home CULTURA Massimiliano Sepe: dalla sfida con i propri limiti al ruolo di Krypteia...

Massimiliano Sepe: dalla sfida con i propri limiti al ruolo di Krypteia a Sparta

By
costantino sacchetto
-
0
29

Massimiliano Sepe: dalla sfida con i propri limiti al ruolo di Krypteia a Sparta

1. Come nasce la tua passione per la Spartan Race e cosa ti ha spinto a diventare Spartan Brand Ambassador?

Mettermi alla prova e superare i miei limiti sono da sempre i motivi che mi hanno spinto nello sport e nella vita. È stata quindi una conseguenza naturale che, già dalla mia prima Spartan Race, mi innamorassi di questo mondo.

Essere Spartan Brand Ambassador per me è un onore: significa poter essere d’aiuto a chi vuole uscire dalla propria comfort zone, mettersi alla prova e scoprire un nuovo sé stesso.

2. Qual è stata la gara o il momento più bello che hai vissuto finora nel mondo Spartan e perché ti è rimasto particolarmente dentro?

Sicuramente l’H3X in Austria, un evento endurance di 36 ore che si svolgeva contemporaneamente in sei diverse location nel mondo. Con un team misto europeo abbiamo vinto questa sfida.

È stato emozionante condividere fatica, sacrifici e obiettivi con altre persone e, alla fine, riuscire insieme a conquistare il titolo mondiale. Un’esperienza che porterò sempre con me.

3. La stagione entra nella fase finale: quali sono i tuoi prossimi obiettivi, da Misano fino agli appuntamenti di Estérel, Sparta e Gubbio?

L’obiettivo principale resta sempre quello di divertirmi e condividere l’esperienza con gli altri.

Quest’anno, però, il grande obiettivo stagionale sarà svolgere al meglio il ruolo di Krypteia all’Agoge March di Sparta, in occasione del Mondiale Trifecta.

Ho avuto l’onore di essere convocato per far parte della squadra di Krypteia, gli istruttori che guideranno quello che rappresenta uno degli eventi endurance più importanti dell’anno a livello globale. Una responsabilità e, allo stesso tempo, una grandissima soddisfazione.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Voucher Sport Lazio 2026-2027: 500 euro per avvicinare i giovani allo sport, il judo tra le scelte per crescere

SALUTE Redazione - 0
Il contributo della Regione Lazio permette ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni di praticare attività sportiva presso le realtà aderenti. A...

«Non bruciamo i 300 milioni dei Giochi del Mediterraneo»: Monaco (Utelit Consum) elogia Ferrarese e rilancia periferie e riconversione dell’Ilva

SPORT Alessandro Nardelli - 0
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Consumatori elogia il lavoro del Commissario Massimo Ferrarese e guarda oltre l’evento: «Il modello utilizzato per le opere diventi il...

Alessio Sundas lancia il suo “Principio di Valorizzazione” per i giovani talenti: «Ecco come rivoluzionerò il calcio»

SPORT Alessandro Nardelli - 0
Il procuratore sportivo presenta il “Principio di Valorizzazione di Sundas”: dati, algoritmi e performance misurabili per sviluppare i calciatori. «Un talento nascosto è come...

Roma-Fiorentina: il grande debutto della Serie A 2026/27 allo Stadio Olimpico

SPORT redazione - 0
Lunedì 24 agosto la sfida tra due storiche protagoniste del calcio italiano apre la nuova stagione con emozioni e ambizioni da entrambe le parti. Roma-Fiorentina:...

Roma Febbre Olimpico: Tifosi e Abbonati per la Nuova Stagione

SPORT redazione - 0
Oltre 38mila abbonati e febbre Olimpico per la nuova stagione della Roma. Scopri le ultime novità da Trigoria e il punto sul nuovo stadio. ROMA...

Calciomercato Inter, colpo da 35 milioni: ufficiale l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool

SPORT redazione - 0
Trattativa lampo completata nella notte per il centrocampista inglese. La dirigenza regala ai nerazzurri il rinforzo ideale per la mediana in vista del debutto...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.