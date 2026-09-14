POGGIO MOIANO: I CARABINIERI DENUNCIANO PER LESIONI PERSONALI E MINACCIA UNA PERSONA

I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un quarantenne straniero, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali e minaccia al termine di un’indagine avviata a seguito della querela presentata dalla vittima. L’episodio trae origine da una lite scoppiata per futili motivi e secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, in prossimità di un noto supermercato della zona, al culmine della discussione, il giovane avrebbe minacciato e colpito ripetutamente con pugni la persona offesa, provocandogli lesioni per le quali è stato necessario l’intervento di personale medico.

La denuncia della persona offesa ha consentito ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di raccogliere gli elementi necessari per identificare il presunto responsabile, successivamente deferito alla Procura della Repubblica di Rieti.

L’intervento conferma il costante impegno dell’Arma nel trattare con tempestività gli tutti gli episodi di violenza che vengono a generarsi in qualsiasi tipo di contesto, a garanzia della tutela delle vittime e a supporto dell’Autorità Giudiziaria per la prosecuzione del procedimento penale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.