Svolta storica sul bollo auto: nel 2027 arriva l’abolizione per il 70% delle vetture e per tutte le moto

Il Consiglio dei Ministri vara la misura per l’anno 2027: stop alla tassa di possesso per le auto fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Meloni: “Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani”.

Arriva una novità di portata storica per milioni di automobilisti e motociclisti italiani. Nelle ultime ore, il Governo ha approvato una misura destinata a rivoluzionare il rapporto dei cittadini con la tassa automobilistica, introducendo l’esenzione totale dal pagamento del bollo per l’intero anno 2027. La misura è stata definita dall’Esecutivo come il superamento di “una delle tasse più odiate”.

Entrando nei dettagli tecnici del provvedimento, lo stop al tributo riguarderà una platea vastissima, stimata in circa 14,5 milioni di veicoli (oltre il 70% del parco auto circolante) e interesserà:

Le autovetture di piccola e media potenza, con una soglia fissata fino a 80 kW .

di piccola e media potenza, con una soglia fissata . Tutti i motocicli e i ciclomotori, indipendentemente dalla cilindrata.

Per evitare abusi o elusioni, la bozza del decreto specifica che l’esenzione potrà essere applicata su un solo veicolo regolarmente assicurato per ogni nucleo o cittadino (nel caso in cui si possedano più vetture sotto gli 80 kW, l’agezione riguarderà quella con minore potenza).

Trattandosi storicamente di un tributo di competenza regionale, il provvedimento prevede contestualmente una copertura finanziaria statale — con un trasferimento compensativo di oltre 2,29 miliardi di euro per il 2027 — volta a garantire il pieno adeguamento dei bilanci delle Regioni e delle province autonome, azzerando così i rischi di ammanchi per gli enti locali. Un provvedimento che guarda al futuro alleggerendo concretamente il carico fiscale di famiglie e lavoratori.