I funerali di Stato di Emma Bonino: presenti Mattarella e Meloni

Sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

di Marta Tartarini

ROMA – Iniziano i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice, scomparsa venerdì all’età di 78. Sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la camera ardente allestita in Campidoglio nei giorni scorsi è il momento dell’ultimo saluto istituzionale nella Sala Promototeca. Tanti gli esponenti politici e delle istituzioni che hanno deciso di partecipare.Ad accoglierli il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a Benedetto della Vedova e Riccardo Magi. Tra i ministri Marina Calderone, Carlo Nordio, Adolfo Urso. E poi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Giorgio Mule’.

Ancora tra gli altri: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Matteo Renzi, Massimo D’Alema, Angelo Bonelli, Enrico Letta, Mario Monti, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni, Laura Boldrini, Renato Brunetta, Maurizio Lupi, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri.

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