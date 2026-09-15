Il costo del pellet e i rincari del riscaldamento a biomassa: la situazione e l’impatto sulle famiglie

Il settore del riscaldamento a biomassa sta attraversando una fase di particolare attenzione da parte dei consumatori. L’aumento generalizzato del costo della vita e dei beni energetici si riflette direttamente anche sul mercato del pellet e sulla gestione degli impianti termici, inserendosi in un contesto di spesa già fortemente stressato dai rincari quotidiani.

Le rilevazioni di settore (confermate anche dall’AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali) evidenziano un incremento dei listini, spinto dai costi di produzione, dalla logistica e dai rincari dei carburanti che pesano sull’intera filiera del trasporto merci.

Quanto costa oggi il pellet? I prezzi medi

Packed wood pellets on pallets loaded into a semi-trailer for transportation.

Il prezzo del pellet certificato (in particolare la classe di qualità ENplus® A1) si attesta su una media nazionale oscillante tra i 6,00 € e i 7,15 € per il sacco da 15 kg, a seconda dei canali di distribuzione, del periodo e della zona geografica:

Acquisto in sacchi: Nelle fasi di pre-stagionale o nei punti vendita della GDO, i prezzi oscillano mediamente intorno ai 5,60 – 6,80 € al sacco, toccando punte di oltre 7,10 € nei momenti di maggiore richiesta o nei negozi di vicinanza.

Nelle fasi di pre-stagionale o nei punti vendita della GDO, i prezzi oscillano mediamente intorno ai 5,60 – 6,80 € al sacco, toccando punte di oltre 7,10 € nei momenti di maggiore richiesta o nei negozi di vicinanza. Acquisto in autobotte (pellet sfuso): Per chi possiede stufe o caldaie con grandi serbatoi, il prezzo medio si aggira intorno ai 497 € a tonnellata IVA inclusa, confermandosi una soluzione leggermente più economica per il riscaldamento di case indipendenti o condomini.

Nonostante i rincari registrati rispetto agli anni passati – spinti da una crescita dei costi energetici generali stimata attorno al 10-15% su base annua – il riscaldamento a pellet mantiene comunque un margine di competitività rispetto ai combustibili fossili tradizionali (come il gas naturale e il gasolio), garantendo un risparmio stimato variabile a seconda delle tariffe del gas in bolletta.

I fattori dietro i rincari delle stufe e del combustibile

La stangata che pesa sul riscaldamento domestico non riguarda unicamente la materia prima in sé, ma coinvolge l’intera filiera operativa: