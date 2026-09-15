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Frutta e verdura di stagione a settembre: cosa portare in tavola per il benessere

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A person wearing a blue and white checkered shirt is holding a rustic wooden crate. The crate is packed with various fresh, colorful produce: bright orange carrots, ripe red tomatoes, a green apple, a purple eggplant, a bunch of red grapes, yellow bananas, green limes, and an orange. Large green leafy vegetables like cabbage or kale are also visible. The background shows a blurred agricultural field or garden with brown soil and green plants, indicating an outdoor farm setting

Con l’arrivo del mese di settembre e la graduale transizione verso le temperature più miti, i banchi dei mercati si arricchiscono di prodotti straordinari, capaci di unire la bontà dei sapori tradizionali a un eccellente profilo nutrizionale. Scegliere frutta e verdura di stagione in questo periodo dell’anno è il modo migliore per ricaricare l’energia dell’organismo e prepararsi ai cambiamenti climatici.

La natura offre una varietà ricca di colori e principi attivi, ideali per depurare il corpo e sostenere le difese immunitarie in vista della stagione fredda.

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Farmer selling organic veg at market. Rustic style.Healthy food concept. High quality photo

I protagonisti dell’orto a settembre

Tra le verdure di stagione spiccano ortaggi versatili e ricchi di proprietà benefiche:

  • I finocchi: Con il loro elevato contenuto di acqua e fibre, favoriscono la digestione e aiutano a contrastare il gonfiore addominale.
  • Le zucche: Cominciano a fare la loro comparsa ufficiale, portando con sé un carico prezioso di beta-carotene e antiossidanti fondamentali per la salute della pelle e della vista.
  • Verdure a foglia verde: Perfette per mantenere l’idratazione e garantire un corretto apporto di sali minerali e vitamine.

Dal frutteto: energia e antiossidanti naturali

Anche il reparto della frutta offre una transizione ricca di gusto e salute con i frutti tipici del periodo:

  • Uva: Regina incontrastata del periodo, ricca di polifenoli e zuccheri naturali, ideale per un’azione antiossidante e tonificante.
  • Fichi: Dolci e nutrienti, un concentrato di potassio, calcio e fibre utili per il benessere intestinale.
  • Pere e mele: Fonte eccellente di pectina e vitamine, aiutano a regolare i livelli di colesterolo e offrono un prolungato senso di sazietà.

Puntare sulla stagionalità all’interno della categoria “I Sapori della Terra” significa riscoprire il valore di un’alimentazione consapevole, valorizzando le produzioni agricole locali del nostro territorio.

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