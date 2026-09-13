L’oro verde della Sabina: perché l’olio extravergine è un farmaco naturale per il cuore (e come evitare le truffe)

Non è un semplice condimento, ma un vero e proprio pilastro della medicina preventiva. L’Olio Extravergine d’Oliva (EVO), che proprio nelle colline della Sabina vanta una delle tradizioni più antiche e pregiate al mondo, è considerato dalla moderna cardiologia un alimento-farmaco. Ricco di molecole biologiche uniche, questo “oro verde” protegge l’organismo dall’invecchiamento cellulare, a patto però di saperlo consumare correttamente e di saper riconoscere un prodotto autentico da uno contraffatto.

La biochimica del benessere: uno scudo contro il colesterolo

Ciò che differenzia l’olio extravergine d’oliva da tutti gli altri grassi alimentari è la sua straordinaria composizione chimica. È composto per oltre il 70% da acido oleico, un grasso monoinsaturo capace di compiere un duplice miracolo nel sangue: riduce i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL), responsabile delle placche nelle arterie, e preserva o aumenta il colesterolo “buono” (HDL), che pulisce i vasi sanguigni.

Mediterranean food: Extra virgin olive oil pouring from spoon to a bread slice on rustic wooden table. Green olives, pepper, salt and garlic. Savory food

Tuttavia, il vero segreto dell’olio della Sabina risiede nei suoi componenti minori: i polifenoli (come l’oleuropeina e l’oleocantale) e la Vitamina E.

Azione antinfiammatoria : L’oleocantale è una molecola che agisce nel corpo con lo stesso identico meccanismo biochimico dell’ibuprofene, un noto farmaco antidolorifico, spegnendo le infiammazioni silenti.

: L’oleocantale è una molecola che agisce nel corpo con lo stesso identico meccanismo biochimico dell’ibuprofene, un noto farmaco antidolorifico, spegnendo le infiammazioni silenti. Protezione antiossidante: I polifenoli bloccano i radicali liberi, impedendo l’ossidazione delle cellule e l’invecchiamento precoce dei tessuti.

Gli errori di utilizzo e i rischi di contraffazione (3 pericoli reali)

Trattandosi di una materia viva e delicata, l’olio EVO è esposto a degradazione e frodi commerciali che ne annullano i benefici:

Il punto di fumo e il danno da calore : Sebbene l’olio EVO sia molto stabile, utilizzarlo per fritture prolungate o superare il suo punto di fumo (circa 190°C-210°C) distrugge completamente i polifenoli e le vitamine, trasformando un grasso salutare in un composto tossico (acroleina). Il massimo valore terapeutico si ottiene esclusivamente utilizzandolo a crudo.

: Sebbene l’olio EVO sia molto stabile, utilizzarlo per fritture prolungate o superare il suo punto di fumo (circa 190°C-210°C) distrugge completamente i polifenoli e le vitamine, trasformando un grasso salutare in un composto tossico (acroleina). Il massimo valore terapeutico si ottiene esclusivamente utilizzandolo a crudo. Le truffe dell’olio “tagliato” : L’olio extravergine è uno dei prodotti più contraffatti sul mercato globale. Spesso, bottiglie vendute a prezzi stracciati nei supermercati contengono miscele di oli comunitari di bassa qualità o, peggio, oli di semi colorati con clorofilla. Un vero olio EVO della Sabina ha un costo di produzione che non può scendere sotto una certa soglia al litro; diffidare dei prezzi troppo bassi è la prima regola di difesa.

: L’olio extravergine è uno dei prodotti più contraffatti sul mercato globale. Spesso, bottiglie vendute a prezzi stracciati nei supermercati contengono miscele di oli comunitari di bassa qualità o, peggio, oli di semi colorati con clorofilla. Un vero olio EVO della Sabina ha un costo di produzione che non può scendere sotto una certa soglia al litro; diffidare dei prezzi troppo bassi è la prima regola di difesa. La cattiva conservazione (I tre nemici): Luce, calore e ossigeno sono i nemici giurati dell’olio. Conservare l’olio in bottiglie di vetro trasparente o vicino ai fornelli della cucina accelera l’irrancidimento e l’ossidazione dei grassi, trasformando le molecole antiossidanti in sostanze nocive per il fegato.

Tre consigli d’oro per i lettori del Lazio

Per consumare e acquistare l’olio in totale sicurezza, gli esperti suggeriscono tre opzioni pratiche:

Impara a leggere l’etichetta (Cerca la DOP): Per essere sicuri di consumare un prodotto autentico, cercate sempre la dicitura DOP Sabina (Denominazione di Origine Protetta) o l’indicazione del produttore locale. L’olio saggio della nostra terra deve avere un sapore leggermente fruttato, con una caratteristica nota di amaro e un pizzico di piccante in gola: quella piccantezza è la prova scientifica della presenza dell’oleocantale e dei polifenoli antinfiammatori. Usa contenitori scuri o lattine: Conserva l’olio sempre in bottiglie di vetro scuro (verde o marrone) o in piccole lattine di banda stagnata. Mantieni il contenitore ben sigillato in un luogo fresco e buio (tra i 12°C e i 18°C), lontano da fonti di calore e da odori forti, che l’olio tende ad assorbire facilmente. Consumalo entro l’anno: A differenza del vino, l’olio extravergine non migliora invecchiando. Il picco massimo di polifenoli e vitamine si ha nei primi 4-6 mesi dalla spremitura (l’olio nuovo). Consumalo preferibilmente entro 12-18 mesi dalla data di confezionamento per beneficiare appieno delle sue proprietà terapeutiche.

Le informazioni fornite in questo articolo hanno uno scopo puramente divulgativo e informativo. Non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o le indicazioni terapeutiche di un medico o di uno specialista.