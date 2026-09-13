La Zucca: il paradosso autunnale che inganna la glicemia e protegge la vista, tra falsi miti e controindicazioni

Colora i nostri campi e le nostre tavole per tutto l’autunno ed è la protagonista indiscussa della cucina di stagione. La zucca (Cucurbita pepo) è storicamente considerata un alimento povero, ma la moderna biologia della nutrizione l’ha rivalutata come un vero concentrato di molecole protettive per l’organismo. Tuttavia, attorno a questo ortaggio ruota un clamoroso paradosso legato agli zuccheri che confonde molti consumatori e diverse controindicazioni sottovalutate, specialmente legate alle sue parti interne.

Il paradosso dell’Indice Glicemico: fa bene o male a chi ha la glicemia alta?

Sliced pumpkin with seeds on a wooden background. Close-up.

Iniziamo col risolvere il dubbio che tormenta molti lettori: la zucca fa alzare la glicemia? Se guardiamo le tabelle nutrizionali standard, la zucca cotta presenta un Indice Glicemico (IG) elevato, pari a circa 75. Questo dato spinge erroneamente molte persone diabetiche o in sovrappeso a escluderla dalla propria dieta.

La verità scientifica risiede però nel concetto di Carico Glicemico (CG). La zucca è composta per oltre il 90% da acqua e contiene pochissimi carboidrati per porzione (circa 3,5 grammi di zuccheri ogni 100 grammi di prodotto). Ciò significa che, nonostante l’indice teorico sia alto, la quantità reale di zuccheri che entra nel sangue dopo aver consumato una normale porzione di zucca è talmente bassa da non causare picchi glicemici. Al contrario, la grande presenza di fibre solubili rallenta ulteriormente l’assimilazione dei nutrienti, rendendola un alleato inaspettato nelle diete ipocaloriche.

Una farmacia naturale per gli occhi e la pelle

Il caratteristico colore arancione della polpa rivela una presenza massiccia di carotenoidi, in particolare il beta-carotene, precursore della Vitamina A.

Scudo per la vista : Il beta-carotene, insieme alla luteina e alla zeaxantina stoccate nella polpa, protegge la retina dalla degenerazione maculare senile e migliora la visione notturna.

: Il beta-carotene, insieme alla luteina e alla zeaxantina stoccate nella polpa, protegge la retina dalla degenerazione maculare senile e migliora la visione notturna. Benessere cardiovascolare: L’altissima percentuale di potassio e il bassissimo contenuto di sodio favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso, aiutando a regolare la pressione arteriosa e a ridurre la ritenzione idrica.

Le controindicazioni nascoste (Almeno 3 rischi reali)

Nonostante le sue eccellenti proprietà nutrizionali, il consumo di zucca e dei suoi derivati comporta almeno tre avvertenze mediche precise:

Ipercarotenemia (L’effetto pelle gialla) : Un consumo quotidiano e massiccio di zucca (magari associato ad carote o mandarini) può portare a un accumulo eccessivo di carotenoidi nei tessuti. Questo causa l’ipercarotenemia, una condizione innocua ma esteticamente evidente in cui la pelle delle mani, dei piedi e del viso assume una colorazione marcatamente giallastra.

: Un consumo quotidiano e massiccio di zucca (magari associato ad carote o mandarini) può portare a un accumulo eccessivo di carotenoidi nei tessuti. Questo causa l’ipercarotenemia, una condizione innocua ma esteticamente evidente in cui la pelle delle mani, dei piedi e del viso assume una colorazione marcatamente giallastra. Il pericolo dei semi di zucca salati : I semi di zucca sono uno spuntino formidabile, ricco di omega-3 e zinco. Tuttavia, quelli che si acquistano comunemente confezionati nei supermercati sono ricoperti da enormi quantità di sale aggiunto. Per i soggetti ipertesi, questo abuso annulla completamente gli effetti benefici del potassio contenuto nella polpa, causando ritenzione idrica e picchi di pressione.

: I semi di zucca sono uno spuntino formidabile, ricco di omega-3 e zinco. Tuttavia, quelli che si acquistano comunemente confezionati nei supermercati sono ricoperti da enormi quantità di sale aggiunto. Per i soggetti ipertesi, questo abuso annulla completamente gli effetti benefici del potassio contenuto nella polpa, causando ritenzione idrica e picchi di pressione. Effetto lassativo e fermentazione intestinale: La massiccia presenza di fibre e acqua stimola fortemente la peristalsi intestinale. Nei soggetti che soffrono di colon irritabile o che si trovano in una fase di infiammazione intestinale acuta, porzioni abbondanti di zucca possono scatenare meteorismo, gonfiori addominali e scariche diarroiche.

Tre opzioni pratiche per consumarla al meglio

Per portare in tavola la zucca in totale sicurezza e preservarne i nutrienti, gli esperti consigliano tre accortezze d’uso:

Scegli la cottura breve: Il beta-carotene è resistente al calore, ma le vitamine idrosolubili (come la vitamina C presenti nella polpa fresca) si disperdono facilmente con cotture prolungate in acqua. Preferisci la cottura al vapore o al forno a temperatura moderata, mantenendo la polpa leggermente soda. Prepara i semi in casa a zero sale: Non buttare l’interno della zucca. Estrai i semi, lavali accuratamente per eliminare i filamenti, asciugali e tostali nel forno di casa a 150°C per circa 20 minuti senza aggiungere sale. Avrai uno spuntino sano, perfetto per proteggere la salute della prostata negli uomini e l’apparato urinario nelle donne. Abbinala ai grassi buoni: Il beta-carotene è una molecola liposolubile, il che significa che il nostro corpo riesce ad assorbirla ed utilizzarla al meglio solo se combinata con un grasso. Il modo perfetto per consumarla è aggiungere sempre a fine cottura un filo di Olio Extravergine d’Oliva della Sabina DOP a crudo.

Le informazioni fornite in questo articolo hanno uno scopo puramente divulgativo e informativo. Non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o le indicazioni terapeutiche di un medico o di uno specialista della nutrizione.