Zenzero e Miele: l’antibiotico naturale d’inverno tra falsi miti e rischi per la pressione

Con l’arrivo dei primi sbalzi termici e del freddo pungente, tosse e mal di gola tornano a fare la loro comparsa. Prima di ricorrere ai farmaci da banco, la tradizione popolare suggerisce spesso un antico rimedio della nonna: il binomio zenzero e miele. Ma cosa c’è di vero? La moderna fitoterapia conferma che questa combinazione non è solo un placebo confortante, ma un vero e proprio concentrato di molecole bioattive, a patto però di conoscerne i limiti e le controindicazioni.

La biochimica del benessere: perché l’accoppiata funziona?

Lo zenzero (Zingiber officinale) e il miele formano una sinergia terapeutica formidabile grazie alle loro proprietà chimiche complementari.

lemon tea on wooden table

Allo zenzero si deve la presenza del gingerolo, il principio attivo responsabile del suo sapore pungente. Il gingerolo è un potentissimo antinfiammatorio e antidolorifico naturale, capace di inibire le molecole che causano il gonfiore e il dolore alle mucose della gola. Inoltre, possiede spiccate proprietà procinetiche, che favoriscono la digestione e calmano la nausea.

Il miele (specialmente se grezzo e non pastorizzato, come quello prodotto dagli apicoltori artigianali della Sabina) agisce invece come un emolliente meccanico. Grazie alla sua consistenza viscosa, riveste le pareti della faringe, riducendo lo stimolo della tosse secca. Contiene inoltre inibina, un enzima che conferisce al miele una naturale azione antibatterica e disinfettante.

Controindicazioni e Rischi (Almeno 3 possibilità)

Nonostante sia un rimedio naturale, l’estratto di zenzero combinato con il miele non è adatto a tutti e presenta almeno tre importanti controindicazioni:

Picchi di pressione arteriosa e tachicardia : Lo zenzero ha un effetto termogenico e stimolante sulla circolazione sanguigna. In soggetti che soffrono di ipertensione arteriosa grave o che assumono farmaci anticoagulanti (come il warfarin), l’abuso di zenzero può amplificare l’effetto del farmaco o causare alterazioni della pressione e palpitazioni.

: Lo zenzero ha un effetto termogenico e stimolante sulla circolazione sanguigna. In soggetti che soffrono di ipertensione arteriosa grave o che assumono farmaci anticoagulanti (come il warfarin), l’abuso di zenzero può amplificare l’effetto del farmaco o causare alterazioni della pressione e palpitazioni. Il carico glicemico per i diabetici : Il miele, pur essendo un prodotto naturale ricco di nutrienti, è composto per l’80% da zuccheri semplici (fruttosio e glucosio). Chi soffre di diabete o insulino-resistenza deve calcolare con attenzione questo apporto per evitare bruschi picchi di glicemia nel sangue.

: Il miele, pur essendo un prodotto naturale ricco di nutrienti, è composto per l’80% da zuccheri semplici (fruttosio e glucosio). Chi soffre di diabete o insulino-resistenza deve calcolare con attenzione questo apporto per evitare bruschi picchi di glicemia nel sangue. Il divieto assoluto sotto l’anno di vita: Questo è un rischio pediatrico gravissimo che pochi genitori conoscono. Il miele non deve mai essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 mesi per il rischio di botulismo infantile, un’infezione causata da spore che lo stomaco ancora immaturo dei neonati non riesce a neutralizzare.

Tre opzioni d’uso intelligente per i lettori

Per sfruttare al massimo questo rimedio in totale sicurezza, si possono seguire tre consigli pratici:

Attenzione alla temperatura dell’acqua: Sia il miele che la vitamina C e gli enzimi dello zenzero sono termolabili. Se li versi in una tisana con acqua bollente appena tolta dal fuoco, distruggerai tutte le loro proprietà terapeutiche. Lascia intiepidire l’acqua per qualche minuto prima di aggiungerli. Lo sciroppo a freddo: Un ottimo modo per consumarli è preparare uno sciroppo a freddo. Taglia lo zenzero fresco a fettine sottili, inseriscilo in un barattolo di vetro e coprilo interamente di miele. Lascia riposare per 24 ore: lo zenzero rilascerà i suoi succhi nel miele, creando uno sciroppo denso da assumere a cucchiaini in caso di tosse. Usa zenzero fresco anziché in polvere: La radice fresca conserva intatti gli oli essenziali e i gingeroli volatili, che tendono invece a perdersi parzialmente nel prodotto essiccato e ridotto in polvere che si trova comunemente nei supermercati.

Le informazioni fornite in questo articolo hanno uno scopo puramente divulgativo e informativo. Non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o le indicazioni terapeutiche di un medico o di uno specialista.