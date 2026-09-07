Luigi Zeno, da Netflix al set di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”: continua la sfida dell’attore su Rai 1

Mentre “Minerva – La Scuola” si prepara al debutto su Netflix il 22 settembre, Luigi Zeno vive già il presente della sua carriera su un altro set. L’attore è impegnato tra Trieste e Trento nelle riprese di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”, nuova produzione destinata a Rai 1. Un passaggio che racconta una crescita professionale senza pause: da una parte un lavoro completato che sta per incontrare gli spettatori, dall’altra un nuovo progetto ancora nel pieno della costruzione.

Un cambio di universo narrativo

“Nemo – Chi ha ucciso Sofia?” porta Zeno dentro un mondo completamente diverso da quello del liceo militare di “Minerva – La Scuola”. Cambiano atmosfera, linguaggio narrativo, ritmo. Ed è proprio questa alternanza a rappresentare una palestra fondamentale per un giovane interprete: imparare a non replicare automaticamente ciò che ha funzionato in precedenza è una delle sfide più delicate del mestiere.

Il set come luogo di verità

Sul set, la visibilità conquistata altrove perde importanza. Resta solo il lavoro: concentrazione, ascolto, capacità di adattarsi alle indicazioni della regia e agli altri interpreti. È in questa quotidianità che una carriera comincia davvero a prendere forma.

Due pubblici, due circuiti, una sola crescita

L’arrivo su Rai 1 dopo un progetto Netflix offre a Zeno la possibilità di confrontarsi con due pubblici e due circuiti distributivi differenti:

lo streaming , con la fruizione on demand di Minerva – La Scuola

, con la fruizione on demand di Minerva – La Scuola la fiction generalista, con Nemo – Chi ha ucciso Sofia? destinata al servizio pubblico

Questa alternanza rende particolarmente interessante la fase attuale dell’attore: non un solo progetto, ma una successione di esperienze che permette di accumulare ore di set e di misurarsi con professionisti e contesti differenti.

La definizione “miglior giovane attore italiano”

Negli ultimi mesi il nome di Luigi Zeno è stato associato da diverse pubblicazioni all’espressione “miglior giovane attore italiano”. Una formula che inevitabilmente richiama attenzione, ma che sul set non offre vantaggi: davanti alla macchina da presa contano la preparazione, la credibilità e la capacità di servire la storia.

Ed è proprio per questo che “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?” assume un peso particolare. Dopo Leonardo, Zeno deve dimostrare di poter cambiare. Dopo Netflix, deve affrontare un nuovo progetto senza vivere di rendita sulla visibilità precedente.

La sfida della continuità

La crescita di un interprete si misura anche nella capacità di attraversare questa fase senza trasformare l’attenzione mediatica in un punto d’arrivo. Il lavoro quotidiano rimane il centro: prove, riprese, attese, ripetizioni, ricerca del tono corretto per ogni scena.

Quando il 22 settembre Minerva – La Scuola arriverà su Netflix, molti spettatori incontreranno Luigi Zeno per la prima volta attraverso Leonardo. Ma professionalmente l’attore sarà già più avanti, immerso in un’esperienza che gli chiede strumenti differenti.