Capannelle, Ambrogiani(Si può fare): “Riapertura Ippodromo è vittoria comunità”

“Esprimiamo grande soddisfazione per la riapertura dell’Ippodromo delle Capannelle, storico impianto sportivo della Capitale e patrimonio importante per Roma e per la sua provincia. Si tratta di una notizia significativa non solo per gli appassionati dell’ippica, ma per un’intera comunità che da tempo attendeva la riqualificazione e la ripartenza delle attività, dopo mesi caratterizzati da difficoltà, criticità e chiusure che avevano messo a rischio il futuro della struttura. La riapertura di Capannelle rappresenta dunque una risposta concreta alle aspettative di cittadini, lavoratori e operatori del settore e dimostra come, quando le istituzioni pubbliche – in primis il Comune di Roma e l’assessore capitolino allo Sport, Alessadro Onorato – riescono a operare con responsabilità e capacità di fare sistema, sia possibile raggiungere risultati importanti nell’interesse della collettività. È una vittoria della comunità e di quanti, in questi mesi, hanno continuato a credere nella possibilità di restituire a Capannelle il ruolo che merita. Il rilancio dell’ippodromo può inoltre produrre ricadute positive sull’intero territorio, contribuendo a sostenere un indotto economico composto da numerose professionalità e attività, oltre a favorire nuove opportunità occupazionali. Per questo riteniamo fondamentale che la riapertura non venga considerata un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio di valorizzazione e sviluppo. Come comitato civico ‘Si può fare’ guardiamo quindi con fiducia a questa nuova fase e auspichiamo che Capannelle possa tornare stabilmente a essere un luogo di sport, aggregazione e lavoro. La riapertura è un primo passo importante: ora occorre continuare a investire, programmare e lavorare affinché questo storico impianto possa vivere una nuova stagione e rappresentare una risorsa per Roma e per tutta la comunità”.

Cosi, in una nota, Sergio Ambrogiani, responsabile del comitato civico di Marino “Si può fare”.