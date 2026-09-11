FIERA DEL PEPERONCINO, 10 GIORNI IN SICUREZZA

IL BILANCIO DEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DEL QUESTORE

Anche quest’anno la Polizia di Stato è stata impegnata nella predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per garantire la cornice di sicurezza della XV edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, che ha richiamato migliaia di visitatori e registrato una significativa partecipazione agli eventi e agli appuntamenti istituzionali.

La predisposizione, il coordinamento e la direzione dei servizi di Ordine Pubblico sono avvenuti sulla base di un quadro condiviso, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e del Tavolo Tecnico, che si è svolto in Questura.

Per tutta la durata della manifestazione il dispositivo predisposto dal Questore di Rieti, modulato in relazione all’affluenza e alle diverse esigenze di sicurezza, ha assicurato il regolare svolgimento dell’evento, consentendo al numeroso pubblico convenuto anche da fuori città, di fruire in piena serenità di tutte le attrattive che ha offerto la fiera.

Particolare attenzione è stata dedicata agli spettacoli musicali, che ogni sera hanno fatto registrare la presenza di migliaia di persone e in occasione di visite istituzionali.

Il risultato conseguito è stato frutto di una attenta pianificazione ma anche della collaborazione di tutte le componenti della sicurezza chiamate ad operare: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, che hanno assicurato una presenza costante per tutta la manifestazione.