ROMA: SICUREZZA URBANA E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO

INTERVENTI TRASVERSALI DEI BASCHI VERDI TRA LE PERIFERIE CAPITOLINE E IL LITORALE: QUATTRO DENUNCIATI E SEQUESTRATI STUPEFACENTI E UN’ARMA BIANCA

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e 117 finalizzati al contrasto dell’illegalità, hanno condotto un’ampia operazione di monitoraggio tra le aree periferiche della Capitale e il litorale romano.

Il bilancio complessivo delle attività registra la denuncia a piede libero di tre persone all’Autorità Giudiziaria e il sequestro di sostanze stupefacenti e di un’arma bianca.

I primi interventi sono scattati nel quartiere del Quarticciolo. In viale Palmiro Togliatti, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Roma hanno sottoposto a controllo un soggetto che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente sei dosi di cocaina e una di crack, opponendo attiva resistenza e aggredendo i militari nel corso delle verifiche.

Il responsabile è stato bloccato e denunciato alla Procura della Repubblica di Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Sullo stesso asse viario, poco più tardi, i Baschi Verdi hanno controllato un uomo trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello della lunghezza di oltre 20 centimetri. L’arma bianca è stata sequestrata e il soggetto è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sempre sul fronte del contrasto al microspaccio, un’altra pattuglia è intervenuta durante un servizio notturno nel quartiere di Tor Sapienza.

L’attività ispettiva eseguita tra i lotti di edilizia popolare ha consentito di individuare e recuperare 13 dosi di crack abbandonate al suolo, immediatamente sottoposte a sequestro penale.

Infine, l’attenzione dei Reparti di Pronto Impiego capitolini si è spostata sul litorale di Ostia. Nel corso di un mirato posto di controllo stradale, i militari hanno fermato un’autovettura la cui conducente – risultata sprovvista di patente di guida – ha rivolto gravi insulti e minacce nei confronti dei Finanzieri.

La donna è stata denunciata per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, con contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

L’attività svolta si colloca nel quadro delle linee d’azione del Corpo volte a incrementare la sicurezza sussidiaria e a prevenire i fenomeni di degrado nelle aree urbane più sensibili. Il costante pattugliamento delle strade mira a contrastare capillarmente le reti della microcriminalità e a garantire un presidio di legalità a tutela della collettività e dei cittadini.

Si precisa che i procedimenti penali versano attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di irrevocabile sentenza di condanna.