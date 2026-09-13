FORANO: CONTROLLI ANTIDROGA NELLA SABINA

I CARABINIERI ARRESTANO UNA VENTITRENE TROVATA IN POSSESSO DI HASHISH

Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio nella provincia reatina, i Carabinieri della Stazione di Stimigliano, coadiuvati dal personale dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Poggio Mirteto, hanno arrestato in flagranza di reato una trentenne, per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella tarda serata, a seguito di un’accurata attività informativa. I militari dell’Arma hanno rintracciato la giovane mentre era alla guida della sua auto, procedendo a un controllo approfondito tramite perquisizione personale e veicolare. Il controllo ha consentito di rinvenire alcuni confezionamenti di sostanza stupefacente di tipo “hashish”, per un peso complessivo di 15 grammi. La perquisizione è stata poi estesa anche alla abitazione della donna rinvenendo ulteriori 1,05 grammi. L’intero quantitativo di stupefacente è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri in attesa delle analisi di laboratorio. Gli elementi probatori raccolti consentivano, quindi, ai militari di procedere all’arresto in flagranza di reato della persona controllata. La misura precautelare trova attuazione nell’alveo di un ampio e continuo monitoraggio del territorio della bassa Sabina, in prossimità di punti sensibili quali stazioni ferroviarie, parchi pubblici ed i più frequentati luoghi di aggregazione giovanile, con finalità preventive e repressive relativamente a reati predatori ed in materia di stupefacenti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.