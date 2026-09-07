Home CRONACA GIUDIZIARIA RAN LAZIO: CAMBIO AL VERTICE DELLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI GAETA

RAN LAZIO: CAMBIO AL VERTICE DELLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI GAETA

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Dopo 4 anni di intensa attività operativa, il Maggiore Gabriele Cusato lascia il Comando della Sezione Operativa Navale di Gaeta.

Durante questo intenso periodo, il Maggiore Cusato, assieme agli uomini e alle donne del reparto navale pontino, ha portato a conclusione una serie di incisive operazioni di servizio che hanno riscosso il plauso della superiore Gerarchia e delle Autorità competenti.

Numerose e pregevoli sono state, infatti, le indagini concluse, dalla lotta all’abusivismo demaniale alla difesa dell’ambiente marino e costiero, dalla polizia economico finanziaria in mare al contrasto dei traffici di stupefacenti.

L’Ufficiale, trasferito al Reparto Aeronavale Campania, assumerà presto il nuovo e prestigioso incarico di Comandante della Stazione Navale di Napoli, dovrà saprà sicuramente distinguersi per le sue doti umane e professionali.

Al Comando della Sezione Operativa Navale di Gaeta è stato designato il Capitano Emanuele De Nisi, Ufficiale proveniente dalla Sezione Unità Navali della Stazione Navale di Palermo, dove si è distinto in numerose operazioni a contrasto dell’immigrazione clandestina e ai traffici di stupefacenti.

All’Ufficiale, che assume in data odierna l’incarico di Comandante, in un Reparto che opera in un’area così ampia e complessa, che comprende l’intero arcipelago pontino, vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Comandante del Reparto Aeronavale Lazio, Tenente Colonnello Alberto Lippolis.

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